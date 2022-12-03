鐵路運轉手與星宇空姐的愛情故事！　「因台鐵遇見一生的美好」

▲台鐵司機員陳信權與星宇航空空服員柯欣妤今參加台鐵集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(12/3)在台北車站舉辦「2022、結婚快樂」集團結婚，30對新人共結連理，其中星宇航空空服柯欣妤曾是台鐵車勤員，與台鐵司機員陳信權在台鐵相遇相戀，愛情長跑9年，今回到台鐵完成人生中最重要的時刻。陳信權說，「因為台鐵，他們遇見了一生的美好。」

2009年考進台鐵、2012年擔任司機員的陳信權今年39歲，曾是台鐵「猛男桌曆」發起人之一，常與一群司機員揪團健身，養成固定運動習慣，並製作「猛男桌曆」打算發行將收益捐助弱勢，不過因公務員身分不宜，未公開銷售。

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▲台鐵司機員拍攝猛男桌曆，陳信權(右4)也是發起人之一。（圖／台鐵）

柯欣妤2013年進入台鐵擔任車勤員，下班後曾陪伴來不及下車的馬來西亞旅客搭車尋找家人。兩人因同事介紹認識，愛情長跑9年，柯欣妤2020年離開台鐵，轉任星宇航空空服員，離開鐵路翱翔天際。

▲台鐵司機員陳信權與星宇航空空服員柯欣妤今參加台鐵集團婚禮。（圖／台鐵）

陳信權說，過往有次兩人在台鐵服務時，曾一起值乘普悠瑪號，事先沒有討論當天是甚麼班，當他開車到始發樹林站開車門時，發現今天車勤員是柯欣妤，在台鐵一起工作好幾年，要剛好遇到同一班車值勤很難，那天非常巧，值勤到花蓮後，休息時間，讓他們有機會一起喝個下午茶。

因為這場巧遇，讓他們感情加溫，火車就像媒人創造陪伴彼此機會，柯欣妤說，有時候會藉由各自休假，陪對方乘務，她會搭陳信權駕駛的列車，等他開到目的地，再一起在當地走走，陪伴彼此。

▲▼台鐵司機員陳信權與星宇航空空服員柯欣妤今參加台鐵集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）

如今柯欣妤轉任星宇航空空服員「展翅高飛」，仍在台鐵堅守崗位的陳信權說，在台鐵有太多他們共同回憶，每個地方都有柯欣妤的身影，這也是他們能維持感情溫度最大因素。

陳信權說，百年老店見證了不少新人的愛情，很開心他們成為其中之一，因為台鐵讓他在這裡遇見柯欣妤，一切的邂逅都從台鐵開始，相信未來他們會更好，謝謝台鐵讓他遇見一生的美好。

▼台鐵司機員陳信權與星宇航空空服員柯欣妤今參加台鐵集團婚禮。（圖／記者李姿慧攝）