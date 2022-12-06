民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

▲邱臣遠（圖中）出席民眾黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

周刊報導，新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安的前國會辦公室主任黃惠玟向檢調供出其任內經手的逾500筆內帳及核銷單據，其中有一筆是民眾黨祕書長謝立功主辦的媒體餐敘、2筆黨團會議午餐費，全由高向公積金請款。不過，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠6日表示，該案已進入司法，不做進一步評論；另黨團會議午餐費方面，邱則說不清楚。

民眾黨團今天上午召開「選後傾聽新民意！內閣要改組、重大法案速排審」記者會，媒體詢問，目前檢調正在調查高虹安的部分，傳出供詞對高不利，是否擔心未來黨團運作？邱臣遠表示，高虹安的案子已進入司法程序，一切尊重司法跟檢調偵辦獨立性，黨團部分一切按照立法院相關制度跟法規來進行。

媒體追問，高虹安前辦公室主任提供一本帳冊被視為關鍵證據，內容被指出黨高層拿一些公帑請客，被指稱是寄生國會，黨團怎麼回應？邱臣遠說，這部分已進入檢調，相關資料他也沒有看到，沒辦法做進一步評論，還是尊重司法機構的調查。

媒體再問，周刊報導公積金帳目，包含謝立功請媒體餐敘、黨團會議午餐費，高虹安都是向公積金申請支出，請教這部分由公積金支出恰當嗎？邱臣遠回應，這是高虹安內部帳目細項，這已經進入檢調就不多做評論，讓司法機關做相關認定。

對於是否知情黨團會議午餐費是由高虹安辦公室公積金來支出？邱臣遠說：「這個我們不清楚。」