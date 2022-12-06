　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

▲邱臣遠（圖中）出席民眾黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲邱臣遠（圖中）出席民眾黨團6日記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

周刊報導，新竹市長當選人、民眾黨立委高虹安的前國會辦公室主任黃惠玟向檢調供出其任內經手的逾500筆內帳及核銷單據，其中有一筆是民眾黨祕書長謝立功主辦的媒體餐敘、2筆黨團會議午餐費，全由高向公積金請款。不過，民眾黨立法院黨團總召邱臣遠6日表示，該案已進入司法，不做進一步評論；另黨團會議午餐費方面，邱則說不清楚。

民眾黨團今天上午召開「選後傾聽新民意！內閣要改組、重大法案速排審」記者會，媒體詢問，目前檢調正在調查高虹安的部分，傳出供詞對高不利，是否擔心未來黨團運作？邱臣遠表示，高虹安的案子已進入司法程序，一切尊重司法跟檢調偵辦獨立性，黨團部分一切按照立法院相關制度跟法規來進行。

媒體追問，高虹安前辦公室主任提供一本帳冊被視為關鍵證據，內容被指出黨高層拿一些公帑請客，被指稱是寄生國會，黨團怎麼回應？邱臣遠說，這部分已進入檢調，相關資料他也沒有看到，沒辦法做進一步評論，還是尊重司法機構的調查。

媒體再問，周刊報導公積金帳目，包含謝立功請媒體餐敘、黨團會議午餐費，高虹安都是向公積金申請支出，請教這部分由公積金支出恰當嗎？邱臣遠回應，這是高虹安內部帳目細項，這已經進入檢調就不多做評論，讓司法機關做相關認定。

對於是否知情黨團會議午餐費是由高虹安辦公室公積金來支出？邱臣遠說：「這個我們不清楚。」

►「靜思書軒本草飲」超划算！8種嚴選草本配分　溫和保養身體

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／將接蔣萬安副市長？ 　李四川回應了
「好市多托嬰區」曝光！　擠滿小孩超安靜
王世堅、呱吉現身力挺！　吳怡農競選主視覺曝光
快訊／殲-16機直衝恆春外海空域！　20架共機擾台
清純女孩開情色直播DIY　下一秒媽媽突敲門！急翻身
快訊／大咖視后癌逝！　曾是約翰屈伏塔摯愛
日本PK戰「4球被擋3球」！　球員當場跪地哭一團

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

殲-16直衝恆春外海空域！　國軍偵獲20架次共機、4艘次共艦擾台

民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

傳賴清德有意參選民進黨主席　綠委「蠻贊同」：須具備3條件

吳怡農公布競選主視覺　王鴻薇轟「空洞」：要講政見我不會輸他啦！

控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

賴清德3前提接黨主席　「他」也有意參戰

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

電動門按鈕被拔下 一按竟還能操控感應！

KARA合體跳扭臀舞！希澈泛淚了　昇延認「曾反對齡智加入」

國1休旅車追撞大貨車！　車頭全毀...駕駛受困身亡

開學啦！狗學生興奮「飛奔校車」　家長秒被放生：到底多愛上學XD

影片曝！蘋果門市被劫107萬元　員工阻止正義顧客：讓他們搶

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

多圖／吳怡農競選主視覺　切格瓦拉風＋藍粉配色「不要被顏色綁架」

殲-16直衝恆春外海空域！　國軍偵獲20架次共機、4艘次共艦擾台

民眾黨團被爆2筆午餐費由高虹安公積金支出　邱臣遠：我不清楚

傳賴清德有意參選民進黨主席　綠委「蠻贊同」：須具備3條件

吳怡農公布競選主視覺　王鴻薇轟「空洞」：要講政見我不會輸他啦！

控柯文哲市政交接漏5項！　游淑慧嘆蔣萬安上任之路如履薄冰

賴清德3前提接黨主席　「他」也有意參戰

將接蔣萬安內閣副市長？ 　李四川不否認：人事由市長宣布比較好

918大地震後！EMU3000型「播音頻鬼打牆」　台鐵：廠商12／9前改善

7-11聖誕福袋抽新款瑪莎拉蒂！4大卡通史奴比、Miffy、Kitty限量賣

王世堅力挺吳怡農　喊話王鴻薇：留下來一起當「蔣師」

單眼皮變雙！通緝犯逃6年「報假身分騙警」　瞎掰：我確診變瘦

台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

習近平「一身黑衣」悼念江澤民：永別了！遺孀王冶坪坐輪椅現身

每月1日綠色友善蔬食日　台中最難訂餐廳無肉料理12／15開放預訂

陳建仁傳接閣揆　周玉蔻：侮辱蔡英文的判斷力

餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

仙女新娘婚禮唱鄧紫棋的歌　 一開口爆發力嗓音...跪了！！

政治熱門新聞

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

柯文哲搭廉航遭爆要求VIP服務！四叉貓揭內幕

「小兔帳本」藏500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

女兒出生就失聰！謝國樑聽5歲小愛告白哭了

農曆年前發「十倍券」？行政院：各界意見或建議都會注意

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

政府要發「十倍券」？　周玉蔻喊：農曆年前全民收1萬元紅包

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

鄭文燦之外還有！游智彬爆9人論文雷同

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

台對黑道太寬鬆！他：在日本政治生命秒結束

更多熱門

相關新聞

高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

高虹安涉及三大弊案，包括詐領助理費、資策會任職期間遭控違法兼職及專利移轉、博士論文涉抄襲違反著作權法等，其中，最讓她頭疼的詐領助理費案，由於內帳鉅細靡遺，全按日期分類做流水帳，詳載高辦每天的收支金流及請款人，舉凡高虹安至高檔餐廳吃大餐或申辦護照，及低到只有30元的匯款手續費，明明是高的私人開銷，也全都從公積金支出，與常情不符。

「小兔帳本」藏500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

「小兔帳本」藏500筆細目　關鍵4字揭民眾黨寄生國會

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

關鍵字：

高虹安邱臣遠民眾黨團公積金

讀者迴響

熱門新聞

大S被揪「刷前夫卡買新婚夫鞋子」！網舉1點：合理

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

人妻賭錢輸光　連肉體也輸給房東

高虹安涉貪罪嫌升高　「她」配合調查全抖了

鄭家純「建議館長穿防彈背心」3/12生日急需

多次登門不放棄！　傳李四川同意出任蔣萬安小內閣副市長

Lulu認愛「萬秀金孫」1年改口單身！　深夜見閨蜜不見男友

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

國防部憲兵盜照！女憲兵100私密照慘被外流

全班27名同學「有26人討厭他」

基努李維「雙膝跪地連磕3次頭」14秒片瘋傳

留5星給態度良好員工　老闆笑噴

女護士遭性侵殺害　懸案近43年後終偵破

藍綠互打黑道從政　呂秋遠點名9人

「TOYOTA跨界新休旅」現身

更多

最夯影音

更多
淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD

淘氣兒用閉眼特效整人　媽狂跳針對鏡頭生氣XD
騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

《初戀那件小事》平采娜害羞認愛！　對象是「5年好友」螢幕CP將成真

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

孫生突認分手Wendy揭斷情主因　曝「幫付8萬出國玩」仍挽不回她！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面