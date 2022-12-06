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高虹安涉3大弊案！司法三路追辦　這案最讓她頭疼

高虹安遭踢爆在資策會任職期間，同時在科智公司兼職，北檢現正追查是否涉及背信罪。（賴瑞隆辦公室提供）

▲高虹安遭踢爆在資策會任職期間，同時在科智公司兼職，北檢現正追查是否涉及背信罪。

圖文／鏡週刊

高虹安涉及三大弊案，包括詐領助理費、資策會任職期間遭控違法兼職及專利移轉、博士論文涉抄襲違反著作權法等，其中，最讓她頭疼的詐領助理費案，由於內帳鉅細靡遺，全按日期分類做流水帳，詳載高辦每天的收支金流及請款人，舉凡高虹安至高檔餐廳吃大餐或申辦護照，及低到只有30元的匯款手續費，明明是高的私人開銷，也全都從公積金支出，與常情不符。

除了貪汙案，高虹安在資策會任職期間，因未報備至科智企業兼職，資策會認為她僅申請短期研修，其他時間都繼續領取全薪，對外竟也以科智業務處長出席活動，且將資策會擁有的2項研發成果移轉給科智涉及背信。

此外，高虹安分別在2015年10月與2018年5月，取得40萬與125萬元科智股票，巧合的是，高當天買股又從資策會離職，隔天即轉任鴻海大數據辦公室主任，鴻海旗下的科技公司在隔月也收購科智企業，遭人質疑涉及內線交易，檢方正一併追查中。

▼資策會已對高虹安提告背信及論文抄襲涉違反《著作權法》，正由北檢與北院偵審中。圖為資策會執行長卓政宏。

資策會已對高虹安提告背信及論文抄襲涉違反《著作權法》，正由北檢與北院偵審中。圖為資策會執行長卓政宏。

至於高虹安的博士論文涉及抄襲，資策會主張該會同仁與高虹安在2017年共同發表的2份期刊論文，高明知著作屬資策會所有，在未經同意下，竟以重製及改作等方式，大量複製在她的博士論文內，包括圖文、表格、公式及文字段落，經資策會比對發現，第一份論文被高虹安重製程度至少8成，第2份至少也有3成以上。

資策會認為，由於高在論文引用之處並沒有與自行創作部分區隔，也未標示出處，明顯逾越合理使用範圍，已向美國辛辛那提大學及該校機械工程學系發出律師函，表明高虹安博士論文已侵害資策會著作權，並向台北地院提起自訴，高雖一再表示遭抹黑，依舊擋不住外界質疑的聲浪。

李慶華詐助理費　起訴後潛逃遭通緝

國民黨前立委李慶華涉嫌以人頭詐領助理費532萬餘元，用來支付前妻每月10萬元贍養費及出國旅費，檢方在2018年9月依《貪污治罪條例》等罪將他起訴，不過，新北地院2度開庭，李慶華仍未現身，由於極可能潛逃出境，院方已發布通緝，時效至2041年4月1日止。

李慶華的已故父親李煥是黨國大老，妹妹是前立委李慶安，曾爆發雙重國籍案引起軒然大波，李慶華觸犯利用職務機會詐取財物罪，恰好與檢調鎖定高虹安的貪汙罪名相同，當初他名下位於新北市汐止區的「日月光社區」樓中樓豪宅，後來慘遭拍賣充公。

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