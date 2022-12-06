餵同性密友吃安眠藥燒炭辯「幫加工自殺」　檢不信依殺人罪起訴

▲2男性密友一起共赴黃泉一人獨活遭殺人罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓男子今年8月和林姓男密友因細故發生口角，遭嗆「要死一起死」，李男於是讓林男吃了安眠藥後，在房間內燒炭準備共赴黃泉，後來李男甦醒獨自離開房間被救活，林男則不幸身亡，李男在偵訊時辯稱是幫林男加工自殺，但檢察官不信，今（6）日偵結依殺人罪將李男提起公訴。

檢方指出，李男和林男原本是「親密伴侶」，後來鬧分手，今年8月4日李男先將個人物品從林男的租屋處搬走，到了8月6日午夜兩人又起了口角，林男怒嗆「要死一起死，大家都不好過」，李男於是拿出自己的安眠藥給林男吃，讓林男昏睡不醒。

隨後，李男又跑到自己開的餐廳拿了木炭等工具，回到房間燒炭，並把炭盆放在床邊，還用毛巾塞住房間門縫，李男自己吃了安眠藥後躺在林男旁邊準備一起死，後來林男突然甦醒走到客廳，獨留林男在房間，然後又用毛巾塞住門縫。

林男從事直銷的朋友因為一直聯絡不上他，跑到林男住處察看，發現李男倒在客廳陽台，趕緊通報警、消救人，但林男已經回天乏術。

李男事後被依殺人罪嫌移送，他辯稱只是幫林男加工自殺，但檢方檢視林男的社群媒體，發現林男並沒有因病、感情、工作壓力而想尋死的跡象，因此認為李男說要共赴黃泉的講法僅是辯解之詞，偵結後仍依殺人罪將李男提起公訴。

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