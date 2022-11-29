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成魔之路曝！「足控」被拒交往　玩偶抱枕遮眼...勒斃馬國女大生

記者黃宥寧／台北報導

馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺殺害，士林地檢署今（29日）偵結全案，依殺人罪將他起訴，並向法院求處重刑。起訴理由指出，陳嫌於今年9月以手機搜尋「殺女友為度她成佛」等恐怖字眼，並購買止痛藥，隨後約仍是「網友」身分蔡女見面，開始出入蔡女租屋處。案發當天，陳嫌不滿蔡女拒絕他的要求，竟以玩偶抱枕遮住其眼睛，徒手將對方掐斃。

起訴指出，陳嫌9月曾以手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字後，逐漸萌生殺人的想法，走向無可挽回「成魔之路」。

▼陳柏諺殺害女大生後，態度自然步行取車。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭掐斃，嫌犯陳男取車畫面曝。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同年9月21日他陸續赴藥局購買大量止痛藥物，10月3日以IG私訊4月29日才認識的蔡女，並主動約蔡女於10月7日見面，隨後開始出入蔡女位在士林租屋處。

10月12日下午5時許，陳嫌再次到蔡女租屋處，並在13日凌晨2時許，以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為蔡女自創品牌「贊助金」，不料隔日上午10時、11時許左右，他反悔便要求蔡女還全額遭拒後，他突大發雷霆徒手掐扼住蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛，過程中他察覺蔡女已因頸部遭掐無法說話，卻未鬆手，導致蔡女窒息身亡，隨後他則立刻逃回鶯歌租屋處。

當天下午，陳嫌胞姊向鳳鳴派出所報案指出，弟弟有傳簡訊表示要尋短念頭，林姓警員立刻致電，但陳嫌卻回「是對家人開玩笑、惡作劇、沒有什麼事」員警不敢輕忽，仍立刻前往其租屋處外查證，陳嫌父母也到場，並由鎖匠開門，破門後，發現陳嫌已倒臥臥室床上，床上散落藥物，警員不斷呼喚他並問為何尋短，陳不假思索脫口說「我殺人了」接著說出蔡女全名及其租屋處地址。

過程中員警再次詢問他為何確認蔡女死亡、是否有通知救護車等問題，他則淡淡說「她已經死透了，我不敢自殺而已」，隨後則表示有以手掐住脖子，導致蔡女死亡。

▲▼▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生昨日遭殺害陳屍租屋處，校方現已通知其家人，並將全力協助處理後事。（圖／翻攝畫面）

▲銘傳大學馬來西亞籍蔡姓女大生遭殺害陳屍租屋處。（資料圖／翻攝畫面）

警詢時，蔡姓女大生劉姓友人說，案發前一晚與蔡女聊天時有提及，陳嫌是「足控」（對女性大腿根以下部位有強烈喜好），所以還在考慮是否要與對方交往，因此推翻陳嫌曾說「2人10月8日正式展開交往，出入高級餐廳等」。

從三峽警方提供密錄器也發現，陳嫌就醫過程時，其母在不斷說「我一直跟你講過，你怎樣沒關係，但是不要傷害別人，我們一直跟你講」；另外，陳嫌友人也證述說，陳嫌對被害人多抱怨，且他過去曾因感情問題，想要以逼車、煞停在他人車輛前、持刀械或棍棒警告對方想法，因此在感情問題會比較極端跟激動。

蔡女解剖報告也指出，其死因為「遭他人掐扼頸窒息死亡」，且死者兩側下顎瘀傷、兩側下顎前頸上部皮下軟組織有新鮮出血、舌骨骨折出血、顏面瘀血、兩眼結膜片狀出血等情況，而體內藥物反應則是先前服用的身心科藥物。

檢方認陳嫌與蔡女聯繫前，已萌生殺人之意並做好畏罪自殺準備，更曾傳「其實我本來是要殺林○○的（或許叫超度）」的訊息給父親，認定他本有殺人想法，依相關事證以殺人罪提起公訴。

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲30歲陳柏諺狠心痛下殺手。（圖／翻攝自Facebook）

檢方認為，陳嫌在殺人犯行尚未被發現時，有向到場警表示自己「殺了人」，這樣的「自首」是因他擔憂被警方追問自殺原因進而追查到殺害被害人，而自殺又失敗，故向警提及殺人事情，因此難認他是真誠悔悟才自首，加上警問他如何確定對方死了，他則稱「她死透了，我不敢自殺而已」等。

承辦檢察官認為，陳嫌後來又稱「我沒有要傷害，當時只是想要嚇她一下」，對於犯案經過前後供述不一，迄今也未坦承犯行，因此建請法院勿依刑法第62條規定減刑，另請審酌他曾就讀於台中高中電機科、國立高雄海洋科技大學，且曾在外工作，有相當智識及社會經歷，僅因與蔡女因細故發生爭吵，不思以理性平和手段溝通解決，即萌生殺機，致蔡女於死，造成被害人家屬一生無法彌補巨大傷痛，不應輕縱，建請從重量刑，以昭炯戒。

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