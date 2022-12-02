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社會 社會焦點 保障人權

兒查APP發現「被冒名領藥」　竟是母失眠4年幹的...荒唐醫緩起訴

貪污示意圖。（圖／達志影像）

▲陳姓醫師協助病患冒名掛號多領安眠藥，事件爆發後還企圖塞紅包行賄官員。（示意圖／達志影像）

記者劉昌松／台北報導

台北市陳姓診所醫師，涉嫌從2016年起，長期通融黃姓女病患，冒用親人的健保卡掛號加開安眠藥，結果黃女的兒子從「健保快易通」資料發現通報，陳醫因此被查出詐領健保補助4萬多元，竟還企圖塞紅包2000元行賄稽查官員放水，台北地檢署考量陳醫和黃女等人都認罪，2日依詐欺等罪給予緩起訴，其中陳醫需繳庫15萬元。

據了解，陳姓醫師因診所業務考量，都會盡量配合病患需求，黃姓女病患因為睡眠問題嚴重，健保補助的固定藥量根本不夠用，陳姓醫師因此同意，黃女的安眠藥如果在期限前用完，可以用其他人健保卡去掛號再領藥，黃女因此在2016年到2020年間，陸續冒名使用了公公、兒子等人健保卡。

全案直到黃女的兒子因為疫情關係，在手機安裝健保快易通APP，查閱個人醫療紀錄時，發現自己領了從沒吃過的安眠藥，向健保署反應後，官員前往診所進行稽查，沒想到陳醫師此時拿出1個裝有2000元的紅包，希望官員通融放水，官員當場拒絕，並回健保署通報政風單位。

最後健保署查出，陳醫偷開安眠藥的行為，前後詐領了健保補助4萬多元，依詐欺、貪污行賄等罪函送法辦，檢察官偵查期間，陳醫坦承犯行，並繳回犯罪所得，獲檢察官給予緩起訴處分，但須繳庫15萬元，而黃女以及知道健保卡遭冒用的公公，也分別以5萬元、2萬元代價換得緩起訴，不知情的黃女兒子則獲得不起訴。

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