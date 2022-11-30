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快訊／正面曝光！玩偶矇眼勒斃馬國女大生　惡男移送法院恐續押

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺殺害，士林地檢署昨（29日）偵結全案，依殺人罪將他起訴，並向法院求處重刑。今（30日）將收押44天的陳柏諺移審士林地院，他身穿灰色長T恤，頂著M型禿，下囚車時，走倒數第2個，神情看起來挺疲倦，表情沒什麼變化，稍候法院將進行抽籤分案，合議庭將裁定是否繼續羈押。

▲▼馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺徒手掐斃。（圖／記者黃宥寧攝）

▲ 馬來西亞籍蔡姓女大生遭30歲陳柏諺（紅圈處）徒手掐斃。（圖／記者黃宥寧攝）

起訴書內容指出，陳嫌9月曾以手機搜尋過「殺女友為度她成佛」、「為什麼能殺動物不能殺人」、「妻子、女友、孩子、皆成他手下亡魂…號稱信佛卻專殺身邊人」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中到底想些什麼」等文字後，逐漸萌生殺人的想法，走向無可挽回「成魔之路」。

同年9月21日他陸續赴藥局購買大量止痛藥物，10月3日以IG私訊4月29日才認識的蔡女，並主動約蔡女於10月7日見面，隨後開始出入蔡女位在士林租屋處。

▲▼陳柏諺陳巍元。（圖／翻攝自Facebook）

▲狠殺24歲馬國蔡姓女大生的陳柏諺被羈押44天，將原本髮型理成平頭。（圖／翻攝自Facebook）

10月12日下午5時許，陳嫌再次到蔡女租屋處，並在13日凌晨2時許，以一卡通MONEY轉9萬9999元給蔡女，做為蔡女自創品牌「贊助金」，不料隔日上午10時、11時許左右，他反悔便要求蔡女還全額遭拒後，他突大發雷霆徒手掐扼住蔡女頸部，同時以玩偶抱枕遮掩眼睛，過程中他察覺蔡女已因頸部遭掐無法說話，卻未鬆手，導致蔡女窒息身亡，隨後他則立刻逃回鶯歌租屋處。

當天下午，陳嫌胞姊向鳳鳴派出所報案指出，弟弟有傳簡訊表示要尋短念頭，林姓警員立刻致電，但陳嫌卻回「是對家人開玩笑、惡作劇、沒有什麼事」員警不敢輕忽，仍立刻前往其租屋處外查證，陳嫌父母也到場，並由鎖匠開門，破門後，發現陳嫌已倒臥臥室床上，床上散落藥物，警員不斷呼喚他並問為何尋短，陳不假思索脫口說「我殺人了」並說出蔡女全名及其租屋處地址。

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