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AirPods Pro 2銷售佳！　蘋果真無線藍牙耳機占比達3成

▲AirPods Pro 2預計也將於秋季登場。（圖／取自MacRumors）

▲AirPods Pro 2推升蘋果真無線藍牙耳機占比。（圖／取自MacRumors）

記者陳俐穎／綜合報導

根據新的市場研究數據，蘋果推出的AirPods Pro 2 有助於擴大蘋果在第三季藍牙無線耳機市場上的領先地位。蘋果公司AirPods 陣容在市場上占主導地位已經有一段時間，一直持續到 2022 年第三季。隨著 9 月份更新的 AirPods Pro 2 的推出，這種領先優勢進一步擴大。

根據Canalys 數據，全球個人耳機市場在 2022 年 Q3 連續二季出現下滑，出貨量同比下降 4%，至 1.136 億台。然而，真無線藍牙耳機是唯一出現增長的子類別，同比增長6%，總數達到 7690 萬台。

本季度再次領先的是蘋果，全球出貨量從 2021 年 Q3 的 1780 萬台增長到 2022 年 Q3 的2380 萬台，增長 34%，也代表著其市場占比的增長，從 2021 年 Q3 的 24.6% 增長到 2022 年 Q3 的 30.9%。

分析人士指出，AirPods Pro 2 的推出極大地促進了蘋果耳機的銷售，該型號僅在本季度出貨420 萬隻，佔所有 AirPods 出貨量的 20%。

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