AirPods Pro 2全球售價排行出爐！台灣位列最便宜前五名

▲AirPods Pro 2。（圖／蘋果）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果秋季發表會發布多項新品，而除了iPhone 14之外，也推出最新的AirPods Pro 2，目前台灣尚未宣布開賣時間，不過根據國外網站調查，台灣列為前五大便宜國家之一，售價為7,490元。

根據蘋果官方資訊，AirPods Pro 2 具備全新 H2 晶片能力，AirPods Pro 解鎖了前所未有的音訊表現，包括大幅升級「主動式降噪」和「通透模式」，更打造獨特且身歷其境的「空間音訊」聆聽體驗。現在，顧客能使用觸控控制直接觸碰耳機柄以控制媒體播放和音量調整，享有更持久的電池續航力、全新充電盒，以及更為服貼的耳塞套尺寸。

▲AirPods Pro 2售價。（圖／記者陳俐穎製）

目前在發表會中，預計首波開賣位於9月23日起跑，不過台灣尚未列於首波開賣的國家之列，但也已經公布售價，根據國外網站 Nukeni 調查，前五名最便宜的國家中，台灣位於第二名。

根據調查中的數據，前五名便宜的國家中，香港售價為 235.57 美元、台灣 242.67 美元、馬來西亞 244.33 美元、泰國 247.10 美元、美國 249.00 美元。根據匯率換算，折合新台幣約為7285元、7490元、7556元、7641元、7700元。