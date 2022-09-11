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再次考驗果粉信仰！　蘋果推「專屬掛繩」一條400元

▲AirPods Pro 2外殼掛繩。（圖／取自蘋果官網）

▲AirPods Pro 2外殼掛繩。（圖／取自蘋果官網）

記者廖婕妤／綜合報導

考驗果粉信仰的時刻又來了，繼去年蘋果推出一條要價新台幣590元的擦拭布之後，今年又在美國官網悄悄上架一款專屬AirPods Pro 2的外殼掛繩，同樣要價不斐，折合新台幣約400元，不過目前台灣官網尚未販售，想要的果粉可能要再等等。

AirPods Pro 2這次搭載全新H2晶片，大幅升級「主動式降噪」及「通透模式」，更打造獨特且身歷其境的「空間音訊」聆聽體驗。

另外，充電盒也有重大改變，全新U1晶片可支援「尋找」app，讓用戶以「精確尋找」功能，找出充電盒的確切位置；側邊還附有「掛繩孔」，可讓用戶將充電盒掛在背包或手提袋上，隨手就可取用。

既然有了掛繩孔，蘋果當然也推出了專屬AirPods 2的Incase外殼掛繩，一條售價要12.95美元，換算新台幣大約是400元，長度23.5公分、寬1.07公分、重量約4.54公克，材質為柔軟的編織線，可以當成手環掛在手上，或是使用集成夾掛在背包或手提包上使用。

不過，目前台灣官網尚未上架這款外殼掛繩，也還不確定是否會在台販售，想購入的果粉還要再等等，或是請代購幫忙購買了。

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