「農藥超標蔬菜」流通市面！專家：這1部位最毒　正確洗菜步驟曝

▲蔬菜葉面附著的農藥最多。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

近期爆出有農藥超標的蔬菜流通市面，引發擔憂。專家指出，蔬菜葉面附著的農藥最多，再來是莖部、根部，只要盡可能去除殘留農藥，就能降低攝食農藥的風險。

中原大學生物科技系副教授、毒理學專家招名威表示，蔬菜施用農藥，通常會使用系統性藥劑及接觸性藥劑兩種，而接觸性農藥容易附著於蔬菜表面，因此易形成較高殘留量，其中以葉面殘留農藥最多。

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至於蔬菜是先切再洗、還是先洗再切，招名威表示，蔬菜經過沖洗後再切塊，或是直接除去不要吃的部分，會比較安全。他也提醒民眾，有時營養真的無法兼得，尤其這段時間若有煮蔬菜湯，建議吃菜就好、不要喝湯，「因為洗不乾淨的話農藥會溶出」，如此便能減少吃到殘留農藥的機會。

農委會藥毒所建議，若要清洗蔬菜，用流動的清水浸洗或沖洗即可，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更毋須使用蔬果清潔劑。食前處理的原則是先清洗再去皮、去蒂頭和截切，避免蔬果表面殘留農藥由切口處滲入組織內。

小葉菜類如小白菜，在流動水中攤開葉面浸洗後再截切；包葉菜類如甘藍（高麗菜），由於農藥大多殘留在外葉，先剝除2至3片外葉後，再切取適量，直接以流動水浸洗即可；果菜類如番茄、甜椒，表面不平整處可用軟毛刷輕刷沖洗後，再去蒂頭和截切。

豆菜類如豌豆，先以流動水浸洗後，再剝除頭尾及老絲；小漿果類如葡萄，清洗前先連梗剪下果實，再以流動水清洗；梨果類如梨，先以流動水清洗果皮後，再去皮食用。

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