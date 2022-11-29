南投縣抽驗冬至湯圓及食材　電商平台販售菜豆農藥殘留違規

▲南投縣抽驗59件市售蔬果、肉品及冬至應節食品，1件不符合規定。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

時序入冬，12月22日就是冬至節日，民眾習慣一家團聚、享用湯圓及時令食品；南投縣衛生局因此抽驗冬至湯圓及食材，在59件樣品中發現1件「菜豆」檢出農藥殘留、不符規定，經查來源為網路平台「菜霸子股份有限公司」，已移請所轄的新北市衛生局處辦。

縣府衛生局長陳南松表示，這次派員前往蔬果網站、生鮮超市、傳統市場等場所，針對市售蔬果、湯圓、餡料及時令食材，共計抽驗59件，檢驗農藥殘留、動物用藥殘留、著色劑（玫瑰紅B）、防腐劑（苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸）、色素及甜味劑等項目。

根據「菜霸子股份有限公司」官方網站介紹，知名超市「萬客隆」在民國80年代來台設立亞洲區海外第一家超市，該公司即成為萬客隆超市全台第一個蔬果供應商，至2018年成立「菜霸子」電商購物平台。

陳南松表示，這次抽驗作業也加強作業環境稽查，提醒消費者勿購買來源不明之散裝食品，最好向有信譽商家購買產品，其標示說明能清楚標示出防腐劑的種類及用量；民眾如有食品安全問題及消費疑義，可電洽南投縣衛生局服務專線049-2231994。