蔡英文最新布局　黨內勸進賴清德接黨魁原因曝

▲黨內勸進聲不斷，賴清德正評估是否親自參選民進黨主席。



圖文／鏡週刊

民進黨九合一選舉慘敗，兼任黨魁的總統蔡英文辭去黨主席負責，繼任人選牽動內閣人事，本刊掌握，桃園市長鄭文燦在台大碩士論文遭撤銷後，已排除參選黨主席的可能性，副總統賴清德已著手評估親征黨魁的相關布局，親賴人士表示，賴在徵詢黨內多位重要人士後，正努力朝承擔責任的方向評估，若確定參選，將對外宣布決定，黨政人士也透露，總統蔡英文盼蘇貞昌續任閣揆的心意未變，即使蘇決定留任，農曆年前，內閣團隊也會有中大幅度的改組。

九合一大選民進黨慘敗，蔡英文宣布辭職後，府院黨持續協調包括黨魁繼任人選及內閣改組布局，本刊掌握，選後一週以來，由賴清德接任黨主席的呼聲漸高，在高雄市長陳其邁接下代理主席的第一個週末，陸續有黨內要角與賴清德碰面勸進，希望他承擔大局，扛下民進黨敗選重生的重任。

「對接任黨魁，賴副確實徵詢多位黨內及前輩的意見，相較四年前他承擔敗選辭任閣揆，這次他思考的是，如何重拾民進黨給人民的信任感。」知情人士透露，賴不只徵詢黨內人士，也曾和蔡英文總統面商，對於賴參選與否，蔡表達完全尊重，但具體內容及何時決定？都有待賴親自拍板。

民進黨派系要角透露，黨內勸進賴清德接任黨魁的主要理由是，民進黨2024總統大選賴幾乎已定於一尊，以他在民間的聲望及黨內基層的聲勢，此刻若能扛下重任，帶領民進黨檢討、改革，並統一布局2024總統及立委大選，對黨絕對是正面的事。

▼總統蔡英文盼蘇貞昌續任閣揆心意未變，但內閣改組勢在必行。



不只如此，知情人士並透露，一名英系幕僚選後曾當著蔡英文的面，向一名親賴幕僚直言，2024「賴獨強」的局面已定，各界不會多做阻撓，希望賴清德能儘速決定態度，以利選後整合布局。黨政人士也說，蔡英文與賴清德對選後的人事布局已有共識，他們都是理性的人，現階段思考的都是如何不辜負支持者，還有眼前的兩岸與國際局勢，而非著眼於派系利益的各種揣測。

一名黨務高層則以2018年大選為例說，當年民進黨敗選後，時任閣揆的賴清德先辭職，之後黨內迅速由中生代共推卓榮泰並當選黨主席，在隔年1月初即完整黨政人事的改組，後續即啟動黨內總統初選程序，換言之，民進黨當時面對逆境是快速完成黨內整合，才能調整步伐，最終贏得2020大選。

該高層不諱言，回顧2020大選選前，包括中國國家主席習近平2019年初提出的「習五點」、乃至於延燒一整年的香港反送中運動，中國因素間接成了民進黨的助攻角色，無形讓綠營內部凝聚、團結，也讓綠營的路線獲得中間選民及年輕人青睞，但今年民進黨敗選，先不論中國因素未來一年是否對選情帶來化學變化，民進黨應回頭深刻檢討，並儘早完成內部整合，否則，2024年不容樂觀。



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