高虹安涉貪關鍵「小兔帳本」曝光　北檢火速取得

▲高虹安選前大動作召開記者會說明助理費案，強調絕無涉及不法，各界質疑聲浪仍不斷。



圖文／鏡週刊

民眾黨新竹市長當選人高虹安助理費風波持續擴大，檢調近日密訊替她作帳的前辦公室主任黃惠玟，一旦案情突破可望轉為汙點證人，黃不但配合辦案，更交出以自己綽號「小兔」所做的帳本，包括逾500筆內帳及核銷單據，並供出助理費以低報高、上繳公積金等全依高指示辦理，與部分用來核銷的關鍵發票已遭銷毀，顯示高涉貪的罪嫌升高。

本刊調查，北檢之所以能火速取得高虹安涉貪的關鍵帳冊，除了吹哨者看不慣高的行徑，透過不同管道主動提供外，另一原因是，替高虹安製作密帳的黃惠玟，與檢方大有淵源，原來該主任的丈夫是北檢的資深檢察事務官，經常協助檢察官處理金融犯罪與貪瀆等案件，對於相關行為的違法構成要件都非常清楚。

就在高虹安遭控利用人頭詐領助理費，及成立公積金風暴開始蔓延之際，身為執法人員的該名檢事官即對妻子曉以大義，要她完全配合檢調辦案，交出不法事證，並分析全案輕則吃上偽造文書罪，重則可能涉犯《貪污治罪條例》，刑度從7年起跳，且得併科6,000萬元以下罰金。

▼民眾黨前新竹縣黨部執行長林冠年（圖）選前赴北檢遞交。內含高虹安辦公室錄音檔及相關事證的隨身碟，希望檢方加速查辦。



除了刑度重，若是公務員涉案，一旦有罪確定，不僅得面臨牢獄之災，更會喪失公職或遭褫奪公權，連退休金都泡湯，唯一的解決之道是坦白從寬，只有認罪並繳回犯罪所得，才有機會力拚2次減刑爭取緩刑免囚。

本刊掌握，在檢方啟動調查前，該名檢事官也主動往上層層通報至檢察長。檢方本月1日指揮調查局密訊黃女，晚間再將她送至地檢署複訊，耗費一整天偵訊，黃不但當庭坦承作帳始末，且供出帳本中的代號「小兔」，就是她的綽號，案情對高極為不利。



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