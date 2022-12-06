「我們在同條船上」　高虹安摸頭助理：會有人搞定司法

▲高虹安。

圖文／鏡週刊

本刊調查，偵訊時黃不但當庭交出作帳的檔案及核銷單據，更娓娓道來高虹安要求助理設置公積金的原因與用途，據悉，「小兔」當初作帳時就感到不妥，深怕會出問題，但高的助理男友李忠庭卻要求她，「就這樣做就對了。」

後來東窗事發，本刊率先揭露內帳細節，高虹安隨即安撫他們這些昔日助理，「我們在同條船上。」表明不會有事，並說：「會有人搞定司法。」企圖要眾人封口。

本刊掌握，黃女對檢調偵訊幾乎有問必答，且一五一十交代帳目的全部細節，極力想爭取轉為汙點證人。雖然她被列為被告，但訊後無保請回，預料將引發連鎖效應，其他被視為貪汙共犯的助理，若未來陸續到案，也跟著緊咬高虹安，恐更難讓高脫罪，北檢對此也相當謹慎，不讓她的檢事官老公及相關人等參與此案偵辦以避嫌。

▼高虹安的助理男友李忠庭（圖）年領永齡基金會600萬元，遭質疑部分是高虹安的政治獻金，檢調也一併追查中。



除了公積金外，高的助理男友李忠庭在永齡基金會兼職年領600萬元，不但遠超出一般薪資行情，且連續2年捐款60萬元給民眾黨，遭外界質疑李的薪水根本就是鴻海給高虹安的政治獻金，由於永齡基金會的業務屬衛福部管轄，部長薛瑞元已表態不排除進一步查核，檢調也懷疑李可能另藏有祕帳，正全力鞏固全案的相關罪證，不排除進一步擴大搜索。

高虹安涉及的3件司法弊案，除了北院審理的論文案，其他兩案正由北檢派出的二大黑金專組檢察官承辦，司訓所46期結業的盧慧珊負責涉詐領助理費案，她曾任司訓所導師，重金庭公訴歷練期間負責永豐金控相關人涉特別背信罪論告，後來轉至黑金組偵辦康和證券總裁鄭國華與董事長鄭大宇父子涉掏空案，將鄭氏父子分別以1,000萬元及200萬元交保，引起社會矚目。

至於另名檢座詹騏瑋則負責資策會提告背信案，他是司訓所51期結業，2年前在緝毒組歷練期間，曾破獲國內首宗製毒工廠以非管制化學藥品，自行合成取代一粒眠的毒品案，去年他轉至黑金組，查出瑞傑地產以投資泰國不動產吸金逾6億元，依違反銀行法等罪將涉案的台東市前市長陳建閣、北聯幫前幫主王際平、藝人成潤（本名陳伯偉）、音樂人砰砰阿峰吳勇鋒及律師謝政翰等12人起訴。

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