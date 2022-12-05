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社會 社會焦點 保障人權

他見女友與麻吉「溜滑梯上合體」超崩潰　男遭控性侵獲判無罪

▲公園,遊樂場,溜滑梯。（ｇ４ｕ４圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲男子上完廁所，發現女友與友人竟在溜滑梯上「合體」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者翁子皓／台南報導

屏東林姓男子與朋友阿正（化名）、阿正的女友小花（化名）到台南某公園飲酒聊天，不料，他卻趁阿正去廁所時，與小花在溜滑梯平台上進行性行為，被檢方依強制性交未遂罪嫌起訴。台南地院近日審結，認為小花、阿正的證詞有諸多疑點，沒有足夠證據證明小花被性侵，因此判林男無罪。

判決書指出，林男今年6月17日搭火車到台南，找阿正與小花，他們晚間到台南某公園喝酒聊天。阿正凌晨去上完廁所回來，發現女友跟林男不見，這時耳邊傳來小花喊「不要不要」的聲音，結果在溜滑梯平台上，目睹林男與小花正在進行性行為，讓他怒喊「你們在幹什麼」，把林男給嚇跑。林男向法官表示，自己當時與小花確實有進行性行為，但是在小花同意之下發生，並沒有性侵對方。

阿正表示，他當時沒有看到小花有拒絕的動作，因此無法判斷小花是被硬上，還是2人合意，小花之後整理好衣服，哭著說她是被強迫的。小花的證詞則一再改變，先是說自己當時沒有喝醉，後來又改口稱當時很醉，當被問及到溜滑梯上的原因，小花也有被林男拉扯上去、林男有話要說請她上去、林男邀請她上去休息等不同的說法。

法官調查，案發後警察曾受理2次報案，第1次報案人非本案關係人，報案內容為男女爭吵糾紛，警方到公園調查後，僅得悉是林男、阿正、小花間因感情糾紛而有口角衝突，第2次則是由阿正報案，表示女友小花遭林男性侵。小花直至第1次警詢筆錄製作完成之際，仍稱其不願意報案，不願追訴林男，法官認為小花如果真的被性侵，應該會希望藉由公權力查明事實，破除阿正的疑慮，不會在警方介入時，僅稱是感情糾紛。

此外，阿正的證詞，表示無法判斷小花與林男是否為合意發生關係，而小花的證詞也有諸多矛盾、疑點，在沒有更明確的證據下，難以認定林男有性侵的行為，因此判林男無罪，可上訴。

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