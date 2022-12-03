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偷打鑰匙潛入友香閨！渣男想硬上卻不舉　挨告辯「有談好做1次」

▲桃園市許姓男子去年4月間在學妹住處聊天，卻藉故硬上連續性侵，事後還讓其因子宮劇痛就醫。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲男子進入女性友人住處準備性侵，不過他不舉而作罷。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者劉人豪／台北報導

台北一名男子對女性友人有好感，偷偷拷貝她的住家鑰匙，趁隙進入她家準備性侵，不過他不舉因而作罷，男子被告後辯稱是有跟她談好遷戶籍，並以性行為1次當交換條件。不過法官不採信男子說法，依犯侵入住宅強制性交未遂罪，判處有期徒刑4年6月。

判決書指出，彭男因為喜歡女子，在2021年5月30日中午，以著安全帽、口罩、手套的裝扮，到女子住處外，用先前藉機私自拷貝的女子住處鑰匙進入她家，趁女子熟睡之際，掐住她脖子恫稱：「不要叫，不然我殺妳」，還打女子臉頰，並以膠帶綑綁雙手，再強行脫下她内褲性侵，然因彭男無法勃起而作罷，但也導致女子口腔破皮、左前臂及左手腕抓傷、右手中指抓傷。

彭姓辯稱，女子不能辦居留證所以找他幫忙，雙方談好讓她戶籍寄在他家，但女子要與他性交行為1次；鑰匙是女子給他的，他進去住處後要她履約，但女子不想，於是就生氣地用右手推她的左肩膀，跟她說妳騙我沒關係，我去移民署檢舉妳是假結婚過來的，「我沒有性侵女子，也不知道女子為何受傷」。

女子指出，彭男自己拉下他的褲子，用生殖器碰觸她尿尿的地方，「只有幾秒，但因為他不行，不能放進去，然後他就跑走了」。

法院認為，女子對事件細節始終堅訴一致，茍非親身經歷且記憶深刻之事，絕難於各次接受訊、詰問時就案發過程始末為一致證述，因此採信她的說詞。

法院審酌，彭男為滿足一己私慾，無視女子性自主決定權及居住處所之安全，竟以侵入住宅及施強暴、脅迫之方式，而對女子強制性交未遂，所為實屬不該，兼衡女子希望給彭男自新機會，台北地方法院依犯侵入住宅強制性交未遂罪，判有期徒刑4年6月。

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