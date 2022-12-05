民進黨團推「公職排黑」修法　盤點全台這些政治人物可能受影響

▲民進黨團今天上午舉行記者會，引發討論。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為回應社會期待，民進黨立法院黨團5日舉行記者會，公布「公職排黑」修法主張，明定曾犯《組織犯罪防制條例》等5種情事，不得登記為候選人。若修法通過，甫勝選的苗栗縣長當選人鍾東錦，以及曾因持有槍械遭判刑，或曾被提報為治平專案對象的多位縣市議員當選人，未來爭取連任恐受影響。

現行《公職人員選舉罷免法》僅規定，曾犯貪污罪或賄賂經判刑確定者，不得登記為候選人，對此，民進黨團今天舉行記者會提出修法主張，將提案修《公職人員選舉罷免法》，增訂曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》、《洗錢防制法》等5種情事，經判刑確定，不得登記成為候選人的規定。

民進黨團拋出修法主張後，外界也關注若成功修法，哪些政壇人物將受到影響。依據台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會選前公布的全台議員候選人犯罪前科調查結果，本屆縣市議員當選人中，曾違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等情事者，結果顯示，共有6名縣市議員當選人恐因此無法爭取連任，其中共有2人為國民黨籍、2人為民進黨籍、2人為無黨籍。

進一步盤點曾犯《組織犯罪防制條例》、《檢肅流氓條例》、《毒品危害防制條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》或《洗錢防制法》等5種情事的議員當選人包括，曾是台灣十大槍擊要犯的無黨籍桃園市議員段樹文，曾被提報為治平專案對象的民進黨屏東縣議員吳亮慶、國民黨南投縣議員潘一全，曾持有槍械遭判刑的民進黨台南市議員郭清華，曾違反《槍砲彈藥刀械管制條例》遭判刑的國民黨金門縣議員歐陽儀雄、無黨籍屏東縣議員林明順等人，均可能受影響。

此外，若修法通過，選舉期間屢屢遭對手陣營爆「黑料」，且曾經被管訓的苗栗縣長當選人鍾東錦，未來也可能無法再登記為候選人。

對此，民進黨發言人謝子涵今天也點名，多名國民黨的黨公職、民代有黑背景，如台北市議會副議長葉林傳家族與「牛埔幫」的關係；國民黨立委羅明才與天道盟的關係密切；南投縣議會議長何勝豐、副議長潘一全也因涉暴力案，被提報為治平專案的對象，潘一全有違反槍砲彈藥刀械管制條例前科；雲林縣議會議長沈宗隆曾因派人毆打公務員被判刑確定。