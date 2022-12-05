快訊／黃承國要求成立調查小組　昔「大家說我是好人」今變壞人

▲總統府前國策顧問、中常委黃承國。（資料照／記者湯興漢攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市第三選區（北松山、中山區）立委補選將在明年1月8日登場，民進黨參選人吳怡農近日呼籲民進黨中央盡快處理中常委黃承國的問題，嚴肅面對社會質疑。對此，黃承國5日透過臉書表示，他自1994年開始輔選陳水扁、李應元、謝長廷參選台北市長，「我都投入輔選，大家都說我是好人」，他承認自己年少時走錯路，但參與政治後潔身自愛，反而淪為政治鬥爭的祭品，呼籲黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，且調查期間也不會出席中常會。

吳怡農近期拋出正面選戰訴求，卻遭國民黨對手王鴻薇質疑是「黃承國的傀儡」，暗指吳和黑道有關；對於藍營說法，吳怡農日前罕見動怒，批評別睜著眼睛說瞎話，又發文呼籲民進黨中央盡快處理黃承國的問題，必須嚴肅面對社會質疑，並清楚表達黨的立場。

對此，黃承國今天撰寫長文表示，「我不是戰犯，但我願意承擔」。他回顧，1994年陳水扁參選台北市長，透過戴章皇多次拜託自己支持，當時他經營民主電視台，被他們的熱情所感動，這是他第一次輔選，當時大家都說自己是好人，後來，李應元、謝長廷參選台北長，「我都投入輔選，大家都說我是好人」。

黃承國表示，2014年民進黨支持無黨籍柯文哲，當時他擔任市黨部主委，全力輔選柯文哲，民進黨市議員首次全壘打，「大家都說我是好人」；2016年他以市黨部主委推出「首都進步連線」，支持包括吳思瑤、姚文智以及他黨的林昶佐、黃珊珊，「大家都說我是好人」。

黃承國指出，2019年總統黨內初選，「我支持蔡英文，其間，我變成壞人」；2020年，薛凌宣布參選台北市黨部主委，「我沒有支持她，之後我就變成黑道」。

黃承國表示，他承認自己年少時走錯路，也付出代價，但他不曾魚肉鄉民，不曾欺壓善良，參與政治之後，更是潔身自愛，從來沒有介入公共工程、更沒有介入都更案，當然更不可能介入任何人事關說，但因黨內形勢複雜，黨外鬥爭險惡，自己成為各方勢力設計攻擊的稻草人，淪為政治鬥爭的祭品，屢屢遭人以出身問題，用黑道字眼攻訐自己，令人徒呼負負。

黃承國強調，「2022年的敗選，大家都在黨內找戰犯，我也絕對不是戰犯，但如果我的承擔可以讓黨繼續往前走，我可以承擔，我願意承擔」，要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，小組調查期間，他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。