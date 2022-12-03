建材銀行為老屋作媒　嘉義朴子施家古厝與新營藥仔會社結親家

老宅拆除下來的建料，經過修整後，將送到正在進行修繕工程的新營「藥仔會社宿舍」再利用。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

建於日本昭和10年（1935年），位於嘉義朴子的施家古厝，是眾多當地人的記憶，惜因轉賣建商拆除令人惋惜，在台南市建材銀行協助下，老宅拆除下來的建料，經過修整後將送到正進行修繕工程的新營「藥仔會社宿舍」再利用；建材銀行也利用老屋建材，製作充滿回憶的「鑽石相框」給後人永久典藏，為延續歷史文化及家族記憶做出最好的示範。

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施家古厝為當地知名助產士施周靜江女士（1922－2017）的故居。當時，助產士這項職業的出現，是日本人引進現代醫療衛生進入臺灣的重大政策，提高了當時產婦與新生兒的存活率。在過去認為女子無才便是德的年代，施周靜江女士認為婦女也要有屬於自己的工作，且接生的工作能夠幫助他人。因此，她在昭和16年（1941年）通過學、術科考試，取得產婆試驗合格的證明，整理了施家古厝的右廂房作為產房執業使用，開始為民眾接生，有如現代開業的婦產科。

施周靜江女士在朴子接生30餘年，因為技術高超，創下有接生無意外之美稱，受到當地人的尊敬。而隨著現代醫療的發展，現代人多於診所、醫院生產，助產士的任務才漸漸淡出，施周靜江女士也在2017年以95歲高齡辭世，而其過去作為產房的空間中，發現了相當豐富的文史材料與醫療設備，見證了助產士的興衰歷史。

老屋因產權問題被轉賣建商後於2022年5月拆除。施家後代不忍「家」被拆除後當作廢棄物丟棄，便聯繫建材銀行，希望能將這些舊建材保留下來，提供給有需要的單位使用。

建材銀行透過與施家後人訪談後，深深感受到這些舊建材並非只是無生命的物件而已，而是承載著文化、歷史和珍貴的家族記憶，應該讓故事繼續被說下去，這些材料經過整修媒合後，未來將送到正在進行修繕工程的新營「藥仔會社宿舍」再利用。

為了串起這難得的機緣，施家後代專程前來建材銀行與受捐贈單位代表見面，看到老家拆除下來的門板、窗框被完整保存，家人們相當感動，用心撫摸門扇，往昔記憶也湧上心頭，除了感謝建銀的用心以外，也希望受贈單位能夠用心對待它們，場面令人感動

建材銀行更使用施家古厝所贈的門框木料與鑽石紋玻璃，製作了有如窗扇般的相框贈送給施家子孫，讓施家後代打開「窗戶」就能看到自己的家跟親愛的家人，別具巧思的設計，也為老屋再利用之餘，增添了情感溫度。