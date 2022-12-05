機油桶內藏四級毒品！船長出海打撈56桶海賺近84萬…下場慘了

▲漁船的船主派船長到外海打撈裝有毒品的機油桶，2人都遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者翁子皓／基隆報導

張姓船主與林男共謀，找來陳姓船長開船到台灣外海，打撈丟包於海上的機油桶，再載運回台灣，然而機油桶裡面其實裝有四級毒品的先驅原料，結果被海巡人員發現。基隆地院近日審結，依共同犯運輸第四級毒品罪，分別判處張姓船主、陳姓船長有期徒刑8年、4年。

判決書指出，張姓船主去年10月間某日，與林男達成協議，以每桶1萬2000元至1萬5000元為報酬，派漁船前往外海，打撈裝有四級毒品先驅原料的機油桶，並以10萬為報酬，請陳姓船長一同參與。

陳姓船長今年3月17日開漁船出海，18日於台灣外海打撈56桶機油桶，不料，當漁船駛進新北市金山區磺港漁港後，遭海巡隊登船檢查，當場被發現機油桶內藏有非法毒品。

張姓船主供稱，不知桶內為毒品原料，是林男委託他找人前往接貨，藉此避開稅務費用，且再三保證桶內裝的是氯錠的原料及清洗IC板的原料，他才同意幫忙找人接貨。陳姓船長則供稱，出發前張有給他一包不明的顆粒，說是這次出海要打撈的東西，還說這是氯錠的原料，他與張姓船主認識很久，因此相信對方，不知道機油桶內裝的竟是第四級毒品。

法官調查，氯錠原料並非違禁物品，市售清潔用氯錠產品之單價約為每公斤100至300元不等，與打撈一桶機油桶能賺取1萬多元的報酬顯不相當，此外，張、陳2人長期從事海上作業活動，不可能沒發現外海打撈機油桶不符合常理，也不可能不知道這涉及「非法」，法官認定張、陳2人知道打撈、運輸之物是毒品，因此依共同犯運輸第四級毒品罪，分別判處張姓船主、陳姓船長有期徒刑8年、4年，可上訴。