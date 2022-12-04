男子不戴安全帽遭警攔查　害女友掉落毒品露餡遭送辦

▲30歲沈姓女子在警方攔檢時，竟從口袋內掉出1包0.4公克之白色粉末密封袋，後經毒品檢驗為第三級毒品愷他命，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

１名郭姓男子3日深夜10時許，騎乘機車載著30歲沈姓女友前往中西區吃消夜，竟然未戴安全帽地騎乘機車共載，行經二分局長樂派出所前，被準備執勤之所長施明昌發現，率員於民權路與金華路口攔下盤檢，因而查獲沈女愷他命毒品1包，全案偵訊後依毒品罪嫌送辦。

警方在攔檢盤查時，發現沈姓女子之雙手不停抽抖狀似緊張，經請其配合身分查證，沈女伸手於褲袋內要拿取身分證件時，竟從口袋內掉出1包0.4公克之白色粉末密封袋，後經毒品檢驗為第三級毒品愷他命，且沈女自己也不知該毒品何時放於褲袋內，恰巧今晚出門穿著該件長褲、不料即因交通違規遭警攔查盤檢緊張掉出。為經員警帶返所內實施尿液篩檢亦呈現毒品陽性反應，全案依毒品危害防制條例調查送辦；而郭姓男子也為員警舉發一張未戴安全帽之違規罰單。

員警調查發現，郭男與沈女倆情侶共乘機車準備前往中西區吃消夜，因只有一頂安全帽，郭男乃貼心讓女友戴著，而自己則未戴安全帽騎乘機車於道路，還大膽騎乘民權路3段行經派出所前，適所長施明昌率員準備出勤巡邏，見狀即率員上前攔查而查獲。

二分局表示，本案端賴員警執勤認真，發現違規盤檢並詳予觀察，並善用盤詰技巧繼而線上查獲毒品送辦；警察也會持續就「安居緝毒」列為重點工作，並加強轄區各治安重點區域及路段之掃蕩工作。同時也提醒民眾，毒品危害社會治安，如果遇到相關問題， 請多利用毒品防治諮詢專線 0800770885。