永康警攔查電動自行車　查獲外籍移工持有毒品

▲台南市警永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐、林彥任，查獲宋姓泰籍移工香菸盒內有安非他命2包、安非他命吸食器一組。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警永康分局鹽行派出所警員陳佑裕、顏偉桐、林彥任，12月4日中午12時40分許，見一台電動自行車紅燈越線，進而上前盤查，查獲宋姓泰籍移工香菸盒內有安非他命2包、安非他命吸食器一組，當場將宋嫌逮捕，依毒品罪嫌送辦，並追查有無涉及毒駕行為亦將依法嚴懲。

警方盤查時，見泰國籍駕駛宋嫌眼神閃爍、神情緊張，後經宋嫌同意警方搜索，搜索過程中宋嫌將隨身包內之香菸盒取出並握於手中，警方立即命其交出香菸盒供警方檢查，警方於中午12時55分於該香菸盒內查獲安非他命2包（0.56公克）、安非他命吸食器一組，當場將宋嫌逮捕，並將宋嫌帶返調查後依法送辦。

鹽行所長侯俊誠表示，前日子警方因忙於選舉維護治安工作上，仍有發現與查獲許多零星移工個案涉及吸食、持有毒品，永康分局正積極規劃掃蕩與整頓轄移工群聚處所，防止毒品滲入移工族群，而影響治安與安全，此次員警憑藉查緝經驗因而查獲此個案並將逐步往後溯源清查。

永康警分局長甘炎民表示，永康轄內工廠多，龐大的外籍移工人口若疏於掌握約制，將成為潛在犯罪因子，如不幸受地區幫派吸收利用，勢必衍生重大治安事件。藉由後台大數據過濾篩選臨檢目標，針對治安熱點一舉刨除毒品、失聯移工、聚眾滋事等問題，突顯科技執法將使警政工作收事半功倍之效。