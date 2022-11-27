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通緝犯擁毒狂飆　騎上高架橋撞倒2警！正義哥不顧受傷加入圍捕

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊分局員警再執行守望勤務時，在輔大前見一名騎士行跡可疑，於是上前盤查，他竟加速逃逸，騎士不管普通重機不得上高架道路，直接騎上台1線高架橋，在熱心民眾協助下將他攔下壓制逮捕，起獲安毒一包，發現他也是新北地檢發布的通緝犯，訊後依毒品、毒品通緝、妨害公務等罪移送新北地檢。

▲▼員警在輔大前發現李男可疑，在巷內攔查不停 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲員警在輔大前發現李男可疑 。（圖／記者陳以昇翻攝）

22日下午4時許，福營派出所警員張庭瑋及李威霆執行守望勤務時，在輔大中正路514巷前，發現33歲李姓男子騎機車行徑可疑，於是上前攔查，李男竟加速鑽進巷子逃竄，更不顧禁止機車上高架快速道路，從新北大道騎上台1線高架橋，過程中一名腳部已經骨折受傷，載著拐杖的林姓機車騎士，路見不平也加入圍捕。

▼員警在輔大前發現李男可疑，在巷內攔查不停 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼員警在輔大前發現李男可疑，在巷內攔查不停 。（圖／記者陳以昇翻攝）

李嫌見脫逃不成，直接騎車撞擊員警機車，導致2警倒地，再往對向逃逸時又撞上熱心的林姓機車騎士，雙雙倒地，2警趁機上前將他壓制逮捕，在他身上起獲毒品安非他命1.4公克，經查李男是發布的毒品通緝犯，訊後依毒品罪、毒品通緝及妨害公務等罪移送法辦。

▼熱心林姓騎士協助警方圍捕，李男當場被上銬逮捕。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼熱心林姓騎士協助警方圍捕 。（圖／翻攝自爆料公社）

另外李男騎乘普通重機上高架橋，違反道交法第33條，不得行駛或進入高速公路、快速公路或設站管制之道路之人員、車輛或動力機械，而行駛或進入者，處新臺幣3000以上6000元以下罰鍰。危險駕駛則違反第 43 條第1項，在道路上蛇行，或以其他危險方式駕車，處新臺幣6000元以上24000元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

▼支援警力趕抵 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼熱心林姓騎士協助警方圍捕 。（圖／翻攝自爆料公社）

▼熱心林姓騎士不顧腳受傷協助警方圍捕，自己也被撞倒，拐杖掉在現場 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲▼熱心林姓騎士協助警方圍捕 。（圖／翻攝自爆料公社）

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