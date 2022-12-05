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真的要做！「1200元交通月票」元旦開放提案　施行辦法本月出爐

▲▼0216春節連假初五台鐵北返人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲民進黨選前提出「1200元首都通交通月票」政策，除雙北捷運外，還將納入台鐵、國道客運。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

選前民進黨提出「1200元首都通交通月票」政策，除雙北捷運外，還將納入台鐵、國道客運，交通部長王國材表示，只要地方政府提案，且可確實提高公共運輸使用率，該政策仍可推動，交通部將於明年元旦開始收件，三月底完成審查。

民進黨籍基隆市長候選人蔡適應、新北市長候選人林佳龍、台北市長候選人陳時中，與桃園市長候選人鄭運鵬選前聯合宣布交通政見，將推比現行雙北1280元交通月票更優惠的「1200首都通交通月票」，除雙北捷運外，還將納入台鐵、國道客運。

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立法院交通委員會今日邀請王國材列席報告，立委洪孟楷表示，交通部應制定提案辦法，明確擬定使用範圍、票價、審核標準等，否則若每個縣市都想爭取，那可能又會淪為大撒幣政策。

▲▼國光客運1831A台北南投線9/29起試辦增停省諮議會站，霧峰民眾上台北不用再轉車。（圖／國光客運）

▲交通部表示，地方政府可提出交通月票規劃，元旦開放送件。（圖／國光客運）

王國材表示，每個地區公共運輸的使用率不盡相同，如北北基都會圈通勤量大，但花東、苗栗等縣市則是假日的觀光車流大，明年元旦開始，地方政府可提案，若方案可確實提高公共運輸使用率，交通部才會同意。

王國材表示，本月底會完成相關辦法，提供地方政府參考，也希望地方政府能發揮創意，如都會區推動通勤月票，觀光區則是以假日公共運輸月票為主，交通部將於明年三月底完成提案審查。

王國材日前說明，因系統整合涉及台鐵、機捷等系統調整建置，明年預估耗資1到2億元補助地方政府建置系統，預計113年編列補助經費。中央將至少補助一半、18億元外，且全國都會適用，直轄市補少一點，非直轄市補多一些。

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