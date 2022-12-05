　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府每年到年末耶誕月，都會特別規劃於重要觀光交通節點布置主題耶誕樹及燈飾，並與教會團體合作辦理耶誕點燈晚會及園遊市集活動，4日首波耶誕活動「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」，由台南市政府與台南市基督教協進會共同合作，結合眾教會團體於河樂廣場開跑。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式，在詩歌讚頌聲中點亮主耶誕樹，為來年祝禱祈求平安。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲表示，台灣走過了兩年多的疫情，今天得以與大家在此處平安點燈，我們珍惜上帝保祐台灣安然走過疫情，且台南在疫情中可以說是表現得最優秀的，回首今年初開始的烏俄戰爭，世界上很多角落其實並不平靜，期盼今晚點亮的不只是這棵耶誕樹的燈，也點亮市民心中的燈。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

耶誕燈節是台南市年末重要節慶活動盛事，璀璨耀眼的耶誕主題燈飾也是外地訪客旅遊踩點合影留念的重要場景之一。市府聘請設計團隊用心規劃，每年在視覺上皆為市民帶來驚喜，設計團隊也越發精進，各景點設置的創意主題燈飾變化愈來愈豐富，台南市民和外地訪客可不能錯過這些美麗景點。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

晚會由台南市眾教會組成的樂團、舞蹈、詩班，進行一連串的開場表演，晚間8時由台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式，在詩歌頌讚聲中點亮聖誕樹，讓民眾感受聖誕節的歡樂氛圍及領受聖誕節的意義與祝福。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

觀旅局表示，今年主題燈飾以『點一盞燈報平安』為主題，「平安」是基督徒見面時常說的祝福語，《聖經》中的「平安」，意義更為廣泛，在希伯來文中，「平安」是完滿、健全、和諧等等的意思，從漢字的字義上來看，平安象徵的是平穩安全，呼應著所有人對於現在、未來的期盼，市府也希望透過一年一度的耶誕燈節活動，為市民帶來更多的祝福與盼望。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

運河河樂燈區闖關園遊會下午起即有親子園遊聖誕市集，各式手繪、趣味遊戲、DIY等動靜態活動；另外聖誕Hello綠市集部份共20餘攤，包含了聖誕手作甜點、文創品、低碳環保、胖卡餐車、在地創生及女性創業等攤位，市民及遊客開心選購耶誕小禮和手作美食，再到河樂廣場及主題耶誕樹拍照打卡，度過溫馨悠閒的週日時光。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

耶誕系列相關活動及交通資訊民眾可至觀旅局官網《台南旅遊》以及交通局《運轉台南好交通》粉絲團查詢，各燈區活動亦請以主辦單位網站或Facebook粉絲專頁公布為準。

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！　飯店賠償曝光
日本超商不准外國人用「這個」買肉包　上萬網友罵爆：歧視
快訊／過年前發「十倍劵」？　政院回應了
「柯文哲將是我市政顧問」　蔣萬安邀柯一同與市民跨年
徐巧芯衝梵蒂岡「問天主這事！」　萬人笑讚：砲火太猛
快訊／雨彈來了！　3縣市「豪大雨特報」低溫探17度
台中麵攤徵人「月薪6萬」還可抽成26%！　前員工曝高薪真相
快訊／「牛頭妞兒」罹癌7歲離世　腫瘤比頭還大
快訊／十倍券？　周玉蔻爆料：政府要發10000元紅包
快訊／吳怡農10月登記結婚　老婆身份曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

恆春警酒駕+闖紅燈交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

執行署台南分署設攤　宣導多元繳款及信用卡授權分期扣款

幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

同班同學2人當選里長　桃園上大國小同學會恭禧聲不斷

最台的感恩節！2千永靖鄉民封街搓湯圓　成美園看歌仔戲

永康警攔查電動自行車　查獲外籍移工持有毒品

台中1歲女嬰疑遭虐搶救24天不治　檢查出保母刊不實「寶寶日記」

金銅月刊半世紀經典重現　「鑛山誌」探索亞洲金都

照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」　新北動保處曝照護小訣竅

新北文化大使授證！59位學子脫穎而出　投入藝文場館運作

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

路口沒打燈＋跨雙白線鬼切　三寶駕駛害後車彈飛躺路中

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

盧廣仲攻蛋早上開唱就脫！　裸上身秀結實肌肉彈吉他

影城慶開幕爆米花裝到滿　3男推1600L桶：為做公益

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

恆春警酒駕+闖紅燈交通大執法　降低46.6%車禍傷亡

執行署台南分署設攤　宣導多元繳款及信用卡授權分期扣款

幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

同班同學2人當選里長　桃園上大國小同學會恭禧聲不斷

最台的感恩節！2千永靖鄉民封街搓湯圓　成美園看歌仔戲

永康警攔查電動自行車　查獲外籍移工持有毒品

台中1歲女嬰疑遭虐搶救24天不治　檢查出保母刊不實「寶寶日記」

金銅月刊半世紀經典重現　「鑛山誌」探索亞洲金都

照顧愛滋貓不難「定期打疫苗」　新北動保處曝照護小訣竅

新北文化大使授證！59位學子脫穎而出　投入藝文場館運作

快訊／台北W飯店「電梯突下墜」！飯店聲明：負擔昨晚所有房客房費

酒店衝突「壯男嗆聲遭1刀斃命」　兇嫌友人旁觀1個動作也慘了

咬下炸出滿滿果餡！　冬季最新「藍莓巧克力生吐司」開吃了

疫情阻姻緣！花蓮公教人員未婚聯誼重開辦　30對男女盼遇真愛

正對「高雄最凶樓」第一排房價硬挺　他轉手賺逾200萬

腳踏車放停車場遭竊！貼公告尋嘸車主　小偷獲判無罪

高雄2家庭主婦接「檢察官」電話　200萬沒了！車手集團10人被逮

「這不公平！」南韓明凌晨出戰奪冠熱門巴西　總教練有話要說

疑遭保母虐待搶救24天不治　台中「小桃子」相驗完畢本周解剖

正妹美髮師「驗收新房」遇害！遭41歲裝潢師傅勒斃　陳屍新家

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

地方熱門新聞

3姊弟火場慘死　陌生阿伯登門送暖

台中女嬰遭虐亡　保母刊不實寶寶日記

2同學當選里長　桃園上大國小同學會嗨爆

點亮民治市民廣場耶誕樹

亞洲步道大會基隆徒步走　暖東峽谷步道推向國際

許淑華論文爭議　逢甲大學回應了

永康警查獲外籍移工持有毒品

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

幸福台南河樂廣場點燈

台南市17處新建置科技執法1日啟動

東北角新鮮直送貢寮鮑　12／6現煎百份免費試吃

照顧愛滋貓「定期打疫苗」　新北提供照護小訣竅

2023台南耶誕跨年第2場「善糖甜蜜好時光」

微型電動二輪車暨重點交通違規大執法

更多熱門

相關新聞

點亮民治市民廣場耶誕樹

點亮民治市民廣場耶誕樹

台南市政府4日晚上在民治市政中心市民廣場，舉辦「2022幸福台南．耶誕點燈」活動，現場擺設約70家各式手創及美食攤位，加上精彩的沙畫、歌唱及舞蹈表演，吸引眾多民眾前來參與，市長黃偉哲更於晚間親臨會場，帶領現場貴賓一同點亮耶誕樹，為活動掀起最高潮。

水雉族群再新增351隻

水雉族群再新增351隻

2022台南成大寵物展熱鬧登場

2022台南成大寵物展熱鬧登場

65棟薑餅小屋點燈　點亮「一星衣益」義賣

65棟薑餅小屋點燈　點亮「一星衣益」義賣

2023台南耶誕跨年第2場「善糖甜蜜好時光」

2023台南耶誕跨年第2場「善糖甜蜜好時光」

關鍵字：

幸福台南河樂廣場點燈黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

蘋果門市被劫107萬影片曝　員工阻顧客：讓他們搶

全班27名同學「有26人討厭他」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

新竹輕障男當選里長！王浩宇曝原因

內閣改組第一槍　傳徐國勇今遞辭呈

穿瑜珈褲健身遭男同事猛盯！一票人卻喊：正常

吳怡農爆10月已登記結婚　大方認「老婆是圈外人」

電力公司員工抄電表遭3惡犬活活咬死

不想愛愛？「無性生活」6下場曝光　醫：生病機率變高

即／W飯店突跳電！電梯下墜多人受困

政府要發「十倍券」？　周玉蔻爆：農曆年前全民收1萬元紅包

抓猴神器「冰棒」營運至2月3日！

9款LINE貼圖限時1折！6元就能入手

女大生「宿舍做美甲生意」！月收驚呆一票人

植髮植到死！30歲男器官衰竭痛苦亡

更多

最夯影音

更多
黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」

黃子佼生女6月認：不快樂但幸福　勸孟耿如別逞強「我們仍相愛」
羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

羨慕！周杰倫林俊傑合體了　唱《說好不哭》：下次找阿信

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

家人外出賣菜獨留5歲童　遇惡火喪命...爸返家心碎

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

柯震東和峮峮爆曖昧情　親曝2人關係：都10幾年了！

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

女子沙灘遛狗驚見小海豹　急問：你在水裡能呼吸嗎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面