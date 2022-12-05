幸福台南河樂廣場點燈　黃偉哲：點亮市民心中的燈

▲「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」河樂廣場開跑，台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府每年到年末耶誕月，都會特別規劃於重要觀光交通節點布置主題耶誕樹及燈飾，並與教會團體合作辦理耶誕點燈晚會及園遊市集活動，4日首波耶誕活動「2022光之聖誕愛無限-聖誕闖關園遊市集暨點燈晚會」，由台南市政府與台南市基督教協進會共同合作，結合眾教會團體於河樂廣場開跑。

台南市長黃偉哲、觀光旅遊局長郭貞慧、立法委員林俊憲等人士主持點燈儀式，在詩歌讚頌聲中點亮主耶誕樹，為來年祝禱祈求平安。





黃偉哲表示，台灣走過了兩年多的疫情，今天得以與大家在此處平安點燈，我們珍惜上帝保祐台灣安然走過疫情，且台南在疫情中可以說是表現得最優秀的，回首今年初開始的烏俄戰爭，世界上很多角落其實並不平靜，期盼今晚點亮的不只是這棵耶誕樹的燈，也點亮市民心中的燈。





耶誕燈節是台南市年末重要節慶活動盛事，璀璨耀眼的耶誕主題燈飾也是外地訪客旅遊踩點合影留念的重要場景之一。市府聘請設計團隊用心規劃，每年在視覺上皆為市民帶來驚喜，設計團隊也越發精進，各景點設置的創意主題燈飾變化愈來愈豐富，台南市民和外地訪客可不能錯過這些美麗景點。





晚會由台南市眾教會組成的樂團、舞蹈、詩班，進行一連串的開場表演，晚間8時由台南市長黃偉哲親自主持點燈儀式，在詩歌頌讚聲中點亮聖誕樹，讓民眾感受聖誕節的歡樂氛圍及領受聖誕節的意義與祝福。





觀旅局表示，今年主題燈飾以『點一盞燈報平安』為主題，「平安」是基督徒見面時常說的祝福語，《聖經》中的「平安」，意義更為廣泛，在希伯來文中，「平安」是完滿、健全、和諧等等的意思，從漢字的字義上來看，平安象徵的是平穩安全，呼應著所有人對於現在、未來的期盼，市府也希望透過一年一度的耶誕燈節活動，為市民帶來更多的祝福與盼望。





運河河樂燈區闖關園遊會下午起即有親子園遊聖誕市集，各式手繪、趣味遊戲、DIY等動靜態活動；另外聖誕Hello綠市集部份共20餘攤，包含了聖誕手作甜點、文創品、低碳環保、胖卡餐車、在地創生及女性創業等攤位，市民及遊客開心選購耶誕小禮和手作美食，再到河樂廣場及主題耶誕樹拍照打卡，度過溫馨悠閒的週日時光。





耶誕系列相關活動及交通資訊民眾可至觀旅局官網《台南旅遊》以及交通局《運轉台南好交通》粉絲團查詢，各燈區活動亦請以主辦單位網站或Facebook粉絲專頁公布為準。