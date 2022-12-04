全新手作65棟薑餅小屋點燈　點亮大江「一星衣益」義賣活動

▲大江購物中心全新手作65棟薑餅小屋點燈了。（圖／大江提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為迎接聖誕節到來，大江購物中心4日舉辦「聖誕薑餅城Love City」系列活動-愛、綻放」燈光表演秀，現場展示充滿歐洲風情的66棟手工薑餅屋，並預告12月16日的「一星衣益」暨名人二手拍義賣活動即將開跑，屆時連續三天的義賣所得將捐助「樂活育幼院」重建家園。

▲大江購物中心營運部副理陳君豪(右)、樂活育幼院創辦人吳美蘭，出席「聖誕薑餅城Love City」系列活動-愛、綻放」燈光表演秀。（圖／大江提供）

大江購物中心營運部副理陳君豪表示：「一星衣益」義賣活動今年邁入第六年，更是該中心經典的聖誕活動之一，延續「讓愛傳遞、購物變得更有意義」的創辦精神，這次義賣所得悉捐給桃園在地的「樂活育幼院」的愛心家園重建計劃。

「樂活育幼院」位於桃園市平鎮區，致力於保護安置2至18歲的兒童及青少年，由院長吳美蘭創辦。目前積極為「安心家園重建計劃」籌措經費，盼透過眾人的力量，一起打造讓孩子們感到溫馨有愛的夢想家園。

位於大江購物中心商場地下一樓的「聖誕薑餅城Love City」，以歐洲城鎮為概念，現場將展示一米高的夢幻城堡及65棟全新手工製作的薑餅小屋，還有蒸汽小火車穿梭在歐式街道間，隨著仿真的鳴笛噴煙讓人沉浸在濃濃的異國風情。「聖誕薑餅城Love City」即日起展出至明年的1月2日，全區採排隊免費參觀。