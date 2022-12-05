「前女友」在男友胸前！她愛愛對到眼崩潰：走開啦　下秒被賞巴掌

▲原PO愛愛時，和「男友前任」對視。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者朱祖儀／綜合報導

不少人會將有意義的人事物以刺青的方式留在身上，但你能接受這種圖案嗎？一名女網友表示，男友把過世前女友刺在胸前，因為圖案相當逼真，某次愛愛時她不小心對到眼，忍不住生氣喊「走開啦」，結果就被男友賞了一巴掌，不知道該如何維持這段感情。文章曝光後掀起討論，不少人都勸「被打了還不分手」。

原PO在「Dcard」發文表示，男友交往前曾詢問「妳會不會介意我有刺青？」她當下回應覺得有刺青的男生很帥，但沒想到對方竟是把前女友的臉刺在左胸前，「我很愛她，但她已經過世了，才用這方式紀念」。由於當下感覺男友很哀傷，所以她沒有多說什麼，只認為刺青師傅很厲害，「把他前女友的模樣刺得超級真」，讓她根本不敢直視。

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後來2人恩愛的時候，原PO總覺得多一雙眼睛在注視自己，讓她覺得很詭異。某次上床男友的刺青太靠近她的臉，她當場忍不住暴怒，喊「走開啦，不要，刺青靠我很近、很噁心」，結果對方直接結束恩愛，且賞了她一巴掌，說「妳很不尊重我前女友」，之後就甩門離開了。

▲原PO突然暴怒，結果被男友賞一巴掌。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

隔天男友才跑來道歉，說不是故意的，希望能求得原諒，原PO隨即提出條件，「你把刺青蓋掉，我就原諒你」，對方的臉上頓時閃過一絲猶豫，說希望能有多一點時間思考，讓她當場心寒，「我覺得這段感情很辛苦，一個活人居然要跟一個去世的人爭寵，為什麼會變成這樣？」

不少人看到後都狂勸放生，「這不分說不過去，都打人了」、「重點是打你一巴掌吧」、「這個就分手啊…有什麼好想的，這男如果愛的是死去前女友，那妳也只是他炮友而已，不然怎麼敢打妳？」「這種還不分？會打人一定分手」、「分手啊，管他很哀傷還是怎樣，那麼愛前女友就不要交新的，管不住自己是不是？前女友過世也不能拿來情勒下一任，更何況還打人」、「其他什麼都先不談，會因為生氣就動手的人，絕對不能留」。