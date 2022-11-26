父子撕破臉！台北男大喊「爸爸跟我前女友上床」　挨告結果慘兮兮

▲台北洪姓男子在公家機關辦理業務時，喊出「爸爸和我前女友上床」等話語，遭父親提告，結果因此被判刑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台北一名洪姓男子與父親發生糾紛，竟然在大庭廣眾下喊出「我爸爸和我前女友上床」等話語，氣得父親一狀告上法院。台北地院審理後，依照誹謗罪判洪男3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

根據判決書內容，洪男2022年1月替弟弟辦理事務，與父親、父親的姪子、塗姓鄰居母子等人前往財政部國有財產署北區分署，過程中卻與父親發生爭執。

北區分署政風室劉姓主任得知2人發生糾紛，於是前往排解，並將人引導到櫃檯旁的民眾接待區。沒想到，洪男竟然當著所有人的面，喊出「我爸爸跟我前女友上床」等話語，氣得父親一狀告上法院，提告兒子誹謗。

對此，洪男抗辯，只是要告訴劉姓主任這件事情，沒有誹謗的犯意。洪男的律師也說，當時只是純粹在回應劉姓主任的問題，沒有散布於眾的意圖，也不是專以貶損洪父的名譽微目的，且言論屬實，還涉及公益，不該被判有罪。

法院審理後則認為，洪男開口的地點是公共場所，父子倆發生爭執時，確實有民眾往2人的方向看去，洪男說出與辦理事務無關的誹謗言論，被在場特定多數人聽到，因此洪男友將誹謗言論散佈於眾的意圖，想藉此貶損洪父的名譽，因此依照誹謗罪，判洪男3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元，全案仍可上訴。

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