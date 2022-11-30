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才進去5分鐘！男友驚喊「出事了」　妹子一看整片血：不是月經

▲▼性侵,上床,做愛,性愛。（圖／翻攝pixabay）

▲原PO和男友愛愛，突然大出血。（示意圖／翻攝Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

情侶間難免會想要有肌膚之親。但一名女網友表示，近日和男友一起出去旅遊，晚上準備要親密的時候，對方突然發現她的下體噴血，嚇得急忙清理。但她相當疑惑，因為生理期才剛結束，不知道究竟發生了什麼事，之後去看醫生才知道是子宮頸發炎紅腫，加上性行為撞擊才會導致大出血。

原PO在「Dcard」發文表示，最近第一次和男朋友出遠門，訂了一間非常漂亮的房間，晚上也喝了點小酒，當下她心想，回飯店後一定要和對方大戰300回合。但沒想到激戰不到5分鐘，男友突然驚喊「出事了，命案現場」，她往下一看才發現下面都是血，對方表示「怎麼沒有說碰到生理期」，但她覺得非常奇怪，因為2個禮拜前大姨媽才剛走。

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原PO表示，當下的狀況相當詭異，看起來不像是經血，感覺是受傷流出來的鮮血，而且量很多，卻沒有任何痛感，隔天也沒有再流血了，不知道有沒有人也遇過類似的狀況。她也無奈說，本來想好好和男友恩愛，沒想到卻遇到這種狀況，「我當下只想挖洞埋了自己，覺得好尷尬」，可是也只能急忙去浴室清洗乾淨。

不少人看到後紛紛表示，「當下應該先找源頭，不會痛但總會有出血的地方，也許流血的是妳男友」、「前陣子也有一樣的事情發生，後來去檢查是瘜肉 ，要趕快去婦產科檢查」、「還是排卵期出血？我有時候壓力大剛好遇到排卵期會出血，隔天就沒有了」、「我之前也有過，但是當下我差點暈倒，瞬間失血太多」。

▲▼業配截圖-曜亞影音-私密處保養 。（圖／記者黃軍瑋攝）

▲原PO內診發現是子宮頸出血。（示意圖／ETtoday資料照）

事後原PO透露，已經去看醫生了，內診檢查後發現是子宮頸紅腫發炎，加上進行性行為撞擊才會導致大出血，但內診和超音波檢查並沒有大礙，如果想要了解更詳細的狀況，需要等她下次生理期結束後，再做抹片檢查。

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