前女友產女說是他的開心結婚　19年後冒綠光！求償敗訴理由曝

▲出軌示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名林姓男子發現林姓女友劈腿憤而分手，隔年林女生下一女，林女告訴林男女兒是他的，讓林男開心的和林女結婚，直到多年後，林男才得知原來女兒並非他的親生骨肉，憤而提告求償50萬元，但法院審理後，法官認為林男已經過了民事求償的2年追訴期，判他敗訴。

林男提告主張，他和林女原本是男女朋友，他在1998年9月發現林女與他人交往因而分手，林女在1999年8月19日生下一名女兒，並在2001年告訴他女兒是他親生的，他在同年7月開心的迎娶林女，並擔負起撫養女兒的責任，不料，兩人最後還是在2006年3月分離婚。

離婚後林男仍持續給母女贍養費，但隨著女兒越來越大，林男覺得女兒長得實在不像他，多次向林女追問也沒得到正面回應，直到2020年4月他才得知女兒可能不是他親生的，於是提起確認子女關係不存在訴訟，並2021年3月勝訴，確認女兒並非他的骨肉，林男覺得林女明知女兒不是他的，卻還誘騙他結婚，撫養她們母女4年多，於是在今年4月提告求償精神撫慰金50萬元。

林女則辯稱，林男在2020年4月16日提起確認親子關係不存在之訴時，就應該知道女兒不是他的親生子女，但他卻到今年4月25日才提告求償，已超過2年的請求權期限。

法院審理認為，林男雖然主張他是在2021年3月8日才知道遭林女欺瞞受有損害，但林男在2020年4月16日提起確認親子關係不存在的訴訟時，就應該已知道女兒不是他的，所以認為已逾2年時效，判林女免賠，全案可上訴。