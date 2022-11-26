他把「條碼載具」刺青在手臂　超商實測結果驚呆一票人：真的能用

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友表示，他一直想在身上刺一些特殊的刺青，近日考量後決定把手機上的「條碼載具」刺在手臂上，刺青完成後，他立刻跑到超商、加油站實測，沒想到「條碼刺青」真的可以使用，讓他開心說「現在買東西刷載具，店員都會透露出一種奇特神情，讓我超樂在其中」，貼文一出引發網友熱議。

原PO在Dcard表示，他從前一直想要刺一些與眾不同的圖案在身上，後來想說每次結帳要拿出手機刷載具好麻煩，因此決定把自己手機的「條碼載具」刺在手臂上。他說，「在刺的時候（心情）超緊繃的，因為只要稍微動一下，可能整個刺青都會浪費掉了，還好最後順利完成」。

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▲原PO把「載具條碼」刺青在手臂，到超商實測竟真的可以使用。（圖／網友授權使用）

原PO事後到超商、加油站等地方實測，結果「條碼刺青」真的可以使用，讓他非常開心，直呼「感謝我的刺青師，幫我實現這種瘋狂的想法」、「現在買東西刷載具，店員都會透露出一種『哇靠，這真的可以喔』、『怎麼會有這種神經病的眼神』，但我超樂在其中，哈哈。」

其他網友看了影片紛紛表示，「之後變胖或變瘦就GG了」、「刺條碼之前真的要深思熟慮，因為誰都沒辦法確定，刺出來能不能刷」、「條碼只要有一根粗細或間隙不一樣，就會變成其他值了，這刺青師很強唉」、「伸手直接掃描，這個很賽博龐克」、「線條會隨著時間再變胖一些，所以不是很建議刺條碼類的」。

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