「魔鬼藏在細節裡」　她貼一圖曝吳怡農大遲到群組炸鍋

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「魔鬼藏在細節裡」　柳采葳貼一圖曝吳怡農大遲到群組炸鍋

▲吳怡農出席民權國小校慶。（圖／記者林敬旻攝）

▲吳怡農出席民權國小校慶被爆遲到整整一個小時。（圖／記者林敬旻攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨台北市第三選區立委補選參選人吳怡農3日出席民權國小校慶，卻被記者揭露大遲到一小時，面對記者採訪時似乎還小有情緒，使場面一度尷尬。對此，剛選上台北市議員的國民黨發言人柳采葳當天就在臉書貼出一張LINE截圖，顯示當天記者全炸鍋，還有人直言「麻煩以後行程先確認好抵達時間、聯訪時間，不然媒體空等，浪費大家時間」，獲多數成員按讚認同。

柳采葳指出，吳怡農參加校慶行程，跟大家說8點會到，記者等了又等，沒看見人，開始一一打電話給團隊的人，接連打給長官、幕僚，都沒人知道吳怡農在哪，於是現場媒體就整整等了一個小時，而吳怡農被問道為什麼遲到，吳怡農還認為「他沒遲到！」令她痛批，「一個行程聯絡，看出吳怡農的ㄎㄧㄤ，看得出他態度有問題，也看出來，這個團隊根本還沒準備好！」她質疑，這樣的人、這樣的團隊，現在不把大家的時間當時間，態度還一副「我沒遲到很久的感覺」，未來怎麼會重視每一項陳情案、每一個法條細節呢？

柳采葳貼出的LINE截圖顯示，有人在上午8時55分詢問吳怡農是否要抵達民權國小，表示「大家已在門口等近一小時了」，其他成員隨即「+1」詢問，卻無人回應，之後有人忍不住怒嗆「麻煩以後行程先確認好抵達時間、聯訪時間，不然媒體空等，浪費大家時間」，獲得其他成員按讚支持。柳采葳最後表示，「魔鬼藏在細節裡」，此事完全突顯這個團隊工作態度很有問題，根本沒有準備好，從細節最能觀察一個人。

▲▼柳采葳貼出LINE截圖顯示吳怡農大遲到群組炸鍋。（圖／翻攝自柳采葳臉書）

▲柳采葳貼出LINE截圖顯示吳怡農大遲到群組炸鍋。（圖／翻攝自柳采葳臉書）


 

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