郝家軍推進蔣市府？　游淑慧「好可笑喔」揭最沒用的那個人

▲郝龍斌多次站台力挺蔣萬安。（圖／取自蔣萬安臉書）



記者許力方／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安5日將和台北市長柯文哲討論交接，柯酸蔣萬安大問題「可能是人還沒找好」。蔣萬安被問及「小內閣」遲遲不鬆口，近日藍營內部屢傳輔選大將郝龍斌力推前市府官員進小內閣，被郝龍斌一口澄清「沒有這回事」，曾任郝機要的台北市議員游淑慧也大嘆「好可笑喔！」

蔣萬安4日出席國民黨台北市黨部感恩茶會，現場媒體提問「蔣小內閣」人選名單問題，蔣萬安表示，主要還是專注在人才尋覓過程；媒體追問，是否會延攬前市長郝龍斌市府團隊或侯市府團隊人才？他回覆說，團隊尋覓人才都在作業中，也在積極爭取符合專業、品格、用人唯才標準的人選，「好酒沈甕底」，接下來會提出讓市民朋友滿意的名單，除此之外皆不願多談。

事實上，郝龍斌為了輔選蔣萬安，不僅幫蔣上了9個月的市政課，之後還參與政策白皮書撰寫，選戰期間多次力挺，「選前之夜」更親自站台，直指蔣萬安接地氣，從宣布選市長開始，就常找他討論市政問題，背後更有馬英九市政顧問團隊做靠山，政見絕對可行。

▲蔣萬安背後是郝龍斌與馬英九前市政顧問團隊。（圖／取自蔣萬安臉書）



▲郝家軍進蔣市府？游淑慧：好可笑喔。（圖／翻攝游淑慧臉書）

蔣萬安當選後，小內閣人選立刻成為關注焦點，但他遲遲不肯鬆口，近日藍營內部傳出，郝龍斌力推郝前市府官員進蔣市府小內閣的聲音，郝龍斌日前受訪時回應「都不是事實，沒有這回事」，他沒有介入蔣萬安未來市府團隊的人事安排。

游淑慧跟了郝龍斌20幾年，曾任台北市觀傳局主任秘書、台北市長辦公室主任、郝龍斌辦公室發言人等職，作為郝幕僚機要，她3日回應「郝團隊進蔣市府」傳言，直呼「好可笑喔！」大家可能不知道，郝團隊的政務官們大多是非常優秀的專業人士，當年一卸任，有的人直升中央當部長，有的人到民間大企業擔任高高階經理人，薪水待遇都遠勝在市府任職，更別說有的早已經退休、雲遊四海。

提到郝團隊，游淑慧說，不是誰都想要當官，也不是誰都需要靠安插和請託，「有能力者，萬安會自行覓才；無能力者，塞給萬安，他應該也不要」，還稱「幹嘛禍害自己」。而郝團隊中，「最沒用的那個是我」，但她也是很努力靠自己選上議員。她質疑，放這種傳言來卡別人，是想羞辱誰？目的有兩個，一是分化，讓郝團隊避嫌、不再幫蔣；二是卡位，自己想要先放話。

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