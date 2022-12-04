　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師（左一），專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界的實務分享給與會的DBA企業管理博士、PHD博士、EMBA碩士與管理學院教授。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日在高雄中山大學討論：劇變的時代，新冠疫情、供應鏈斷鏈、美中貿易戰、全球通貨膨脹、高物價、高利率、高工資、地緣政治衝突等問題，對企業產生什麼挑戰與衝擊，企業界該如何因應。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

DBA博士學程為各界領袖菁英薈萃之地，更是實務與學術激盪的平台，這個平台不僅能促進跨業與跨域的交流及合作，更能為產業的創新與學術的精進創造無限的可能。中山大學企管系林豪傑教授特別邀請3位論壇與談人，分享企業實務經營管理，包含藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師、雷科公司董事長鄭再興博士、鋐昇公司董事長黃文彬等分享疫情對於產業的衝擊與解決方法。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、成功大學EMBA老師、長榮大學企管博士班老師與藝群醫學美容集團董事長，在博士班授課供應鏈管理與品牌管理。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤表示，疫情與供應鏈對於產業的衝擊分成長期與短期兩種。長期衝擊必須採用長期的經營策略來因應，長期策略就是謹守企業的核心價值，例如台積電把晶圓代工做到頂尖，五金公司把品牌做到極致，雷射公司把科技做到高超，醫美診所把醫術做到最好。而短期衝擊，就以戰術因應，例如疫情期間客人流失，就要提高服務品質，採用PZB服務品質模式，縮小服務品質與顧客期待的落差，充分滿足顧客。也可以採用NES模型，把顧客分成新顧客、現存顧客與沉睡顧客，提出忠誠計畫或喚醒計畫，吸引顧客回流。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在過去2年，疫情衝擊與供應鏈斷鏈，有些產業賠錢，有些產業卻賺錢，產業生態改變，刺激產業必須靈活轉型因應。鋐昇公司董事長黃文彬表示，傳統產業的五金零件，藉由成功打造自我品牌，擴大國際市場，並且為客戶量身訂做獎勵方式，鼓勵企業增加下單金額。

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雷科公司董事長鄭再興表示，電子公司採用多角化經營，同時經營被動元件與雷射產品，就可以因應市場訂單榮枯，來調整營運比重，例如被動元件訂單減少時，就把產能移到訂單持續成長的工業雷射與醫療雷射。

藝群集團董事長王正坤醫師表示，供應鏈趨勢也由過去跨國採購的長供應鏈，變成在地製造的短供應鏈，也就是由長鏈變成短鏈，過去全球採購的精實生產概念已經被修正，採用短鏈可以提高安全供貨的機會。短鏈就是希望企業增加成本去貼近客戶，在客戶附近設置工廠與庫存倉庫，就近供貨給客戶，避免斷貨的風險。整個研討會，藉由講師與學員的互動，激盪出解決問題的方案，有利於在危機之中，找到轉機與生機。

►特價了！「大金光觸媒空氣清淨機」適用9.5坪空間、讓生活更完美

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
聲音突沙啞「脖子愈來愈粗」　檢查竟是癌症
抄電表遇「3惡犬圍攻」！他被活活咬死
夏宇童約會被偷拍！　孫協志「男友視角」照曝光
張蘭翻出「汪小菲給大S的情書」　念到哽咽
哈利梅根私照曝光！　王室內部罵翻了
她貼一圖曝「吳怡農大遲到」！群組炸鍋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

戴「神帽」9連冠！挪威三鐵好手伊登還願　3千鐵粉擠爆順澤宮

疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

「4星座」2023擁超強運！工作財富大爆發　射手投資錢滾錢

今夜冷空氣再增強！最冷「探17度」時段曝　3大降雨熱區出爐

監測疫情動態變化！常規化新冠血清調查　明年第一季有望上路

4個天然健康品牌：從飲食到美妝保健，享受舒適自在的漢方新生活

沒颱風攪局！石門水庫「快楓了」　預期變葉景觀近年最佳

五男四女想婚了！求救美滿中心原因曝　阿公下通牒：我會死不瞑目

快訊／東北季風又來！2縣市「大雨特報」　入夜北台灣先轉涼

信箱鎖頭壞了　人妻一開見「塞滿原味內衣褲」！留言歪樓：目測有D

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

佩甄「老公都直男！」曝夫妻相處之道　韓國行刷他卡「機場先買愛馬仕包」

那對夫妻1歲兒見姊抱娃「吃醋大哭」　換爸爸抱秒嫌棄...網笑：有夠雙標

楊銘威直播驚見柯震東、峮峮！　王子嚇歪：他們是可以同框的嗎

大S硬起來了！曬2億明細「房子是我買單」　汪小菲爆氣：妳不配當母親..預告開戰

女童放學過馬路連遭2車撞亡　畫面卡死角...母跪求事發真相

戴「神帽」9連冠！挪威三鐵好手伊登還願　3千鐵粉擠爆順澤宮

疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

「4星座」2023擁超強運！工作財富大爆發　射手投資錢滾錢

今夜冷空氣再增強！最冷「探17度」時段曝　3大降雨熱區出爐

監測疫情動態變化！常規化新冠血清調查　明年第一季有望上路

4個天然健康品牌：從飲食到美妝保健，享受舒適自在的漢方新生活

沒颱風攪局！石門水庫「快楓了」　預期變葉景觀近年最佳

五男四女想婚了！求救美滿中心原因曝　阿公下通牒：我會死不瞑目

快訊／東北季風又來！2縣市「大雨特報」　入夜北台灣先轉涼

信箱鎖頭壞了　人妻一開見「塞滿原味內衣褲」！留言歪樓：目測有D

基隆台2己聯結貨櫃車翻覆！駕駛受困扭曲車體　搶救1hr不治

2022台南成大寵物展熱鬧登場　毛小孩、爬蟲各類用品五花八門

快訊／台啤英熊愛禮飆56分　創T1職籃單場新高紀錄

常熬夜！35歲OL聲音突沙啞「脖子愈來愈粗」　檢查竟是癌症

咸素媛嫁小18歲富二代演戲裝有錢　消失1年驚爆全家搬離南韓

吃飽後胸痛＝消化不良？醫：小心是「心臟問題」　1症狀該就醫

想聯繫多年舊友「發現已被封鎖」！　Gigi傻眼：常常都樂於協助她

大S汪小菲開戰鬧不停！　曾菀婷認對婚姻害怕：擇偶更謹慎

夏宇童約會被偷拍！　放閃認「孫協志男友視角」：他說很可愛

張蘭翻出「汪小菲給大S的情書」　念到哽咽：再讀會掉淚

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

生活熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

26歲男腹瀉2個月　醫揪超噁元凶

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「大雪」來了！5生肖正偏財皆旺、有望升官

2022最後機會！4星座「桃花一路狂炸」　聖誕節有人陪了

脫口罩用餐！姜冠宇見「隔壁桌1情況」秒戴回

「3生肖」年底財運炸了！屬兔中獎機率高

男友砸身家下注運彩　她崩潰：該放生？

史書華遭嗆垃圾喊告！牙醫系男大生：我有的是錢

1歲兒快篩3次都陰！醫一戳2條線　爸1句話成關鍵

兒子沉迷《Minecraft》　媽預告全部毀掉

女友狠分手！他嗆：32歲有人要嗎

更多熱門

相關新聞

撤核酸檢測站引民怨　北京急轉彎又恢復

撤核酸檢測站引民怨　北京急轉彎又恢復

中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。

疫後亞洲重新開放影響有望超越歐美　這些行業獲益最大

疫後亞洲重新開放影響有望超越歐美　這些行業獲益最大

大陸日增近3.5萬例！　重慶深圳公告取消區域全員核酸

大陸日增近3.5萬例！　重慶深圳公告取消區域全員核酸

遼寧錦州繼續堅守動態清零 　官方：放棄努力太可惜

遼寧錦州繼續堅守動態清零 　官方：放棄努力太可惜

「大魔王XBB」跨年侵台？醫最擔心2點

「大魔王XBB」跨年侵台？醫最擔心2點

關鍵字：

疫情危機生機轉機中山大DBA王正坤演講

讀者迴響

熱門新聞

全班27名同學「有26人討厭他」

快訊／10級強風要來了　最冷15℃時間曝

正妹嫁豪門夢碎！慘被公公操壞流產

同學爸爸是「出道41年大咖天王」！表演坐台下親切聊天

憋氣才能洗澡！6000元房「狂飄狐臭怪味」她崩潰狂嘔

大二女兒戀愛！媽氣炸逼拋棄「3棟房繼承權」

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

6歲妹下體突噴血！醫「壓30分鐘止不住」　爸一聽要縫暈了

大S挖坑成功「汪小菲傻認2點違法」！最慘下場曝光

汪小菲遭網嗆「婚內出軌得性病」大S比讚

女人30如狼？她羞吐「性慾暴漲原因」

身分證「3碼中2碼」住飯店2.2折！

孟耿如淚眼發聲！黃子佼生女6月認「不快樂但幸福」

陸網疑大S再婚頭紗、珠寶「刷汪小菲的卡」

更多

最夯影音

更多
歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD

歐陽妮妮爆「鹿希派常去娜娜家」　吳姍儒驚喊：真的嗎？..狂虧他XD
C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

C羅退場時遭曹圭成羞辱　反比噓手勢：我叫他閉嘴

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

哥打電話惡整天兵妹！　騙手機忘了帶她竟回頭找

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

張蘭直播氣炸！反控大S「有重婚嫌疑」　爆：和汪小菲在北京登記結婚未取消

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」　黃子佼火速發聲心疼護妻「唉兩難！」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面