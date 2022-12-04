疫情下的危機生機與轉機　中山大學DBA企管博士論壇邀王正坤演講

▲中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師（左一），專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界實務分享給與會者。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日邀請藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師，專題演講「疫情下的危機、生機與轉機」，把企業界的實務分享給與會的DBA企業管理博士、PHD博士、EMBA碩士與管理學院教授。

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中山大學舉辦第一屆DBA企管博士論壇，4日在高雄中山大學討論：劇變的時代，新冠疫情、供應鏈斷鏈、美中貿易戰、全球通貨膨脹、高物價、高利率、高工資、地緣政治衝突等問題，對企業產生什麼挑戰與衝擊，企業界該如何因應。

DBA博士學程為各界領袖菁英薈萃之地，更是實務與學術激盪的平台，這個平台不僅能促進跨業與跨域的交流及合作，更能為產業的創新與學術的精進創造無限的可能。中山大學企管系林豪傑教授特別邀請3位論壇與談人，分享企業實務經營管理，包含藝群醫學美容集團董事長王正坤醫師、雷科公司董事長鄭再興博士、鋐昇公司董事長黃文彬等分享疫情對於產業的衝擊與解決方法。

王正坤醫師是企管博士、皮膚科專科醫師，現任台灣美容醫療促進協會理事長、成功大學EMBA老師、長榮大學企管博士班老師與藝群醫學美容集團董事長，在博士班授課供應鏈管理與品牌管理。

王正坤表示，疫情與供應鏈對於產業的衝擊分成長期與短期兩種。長期衝擊必須採用長期的經營策略來因應，長期策略就是謹守企業的核心價值，例如台積電把晶圓代工做到頂尖，五金公司把品牌做到極致，雷射公司把科技做到高超，醫美診所把醫術做到最好。而短期衝擊，就以戰術因應，例如疫情期間客人流失，就要提高服務品質，採用PZB服務品質模式，縮小服務品質與顧客期待的落差，充分滿足顧客。也可以採用NES模型，把顧客分成新顧客、現存顧客與沉睡顧客，提出忠誠計畫或喚醒計畫，吸引顧客回流。

在過去2年，疫情衝擊與供應鏈斷鏈，有些產業賠錢，有些產業卻賺錢，產業生態改變，刺激產業必須靈活轉型因應。鋐昇公司董事長黃文彬表示，傳統產業的五金零件，藉由成功打造自我品牌，擴大國際市場，並且為客戶量身訂做獎勵方式，鼓勵企業增加下單金額。

雷科公司董事長鄭再興表示，電子公司採用多角化經營，同時經營被動元件與雷射產品，就可以因應市場訂單榮枯，來調整營運比重，例如被動元件訂單減少時，就把產能移到訂單持續成長的工業雷射與醫療雷射。

藝群集團董事長王正坤醫師表示，供應鏈趨勢也由過去跨國採購的長供應鏈，變成在地製造的短供應鏈，也就是由長鏈變成短鏈，過去全球採購的精實生產概念已經被修正，採用短鏈可以提高安全供貨的機會。短鏈就是希望企業增加成本去貼近客戶，在客戶附近設置工廠與庫存倉庫，就近供貨給客戶，避免斷貨的風險。整個研討會，藉由講師與學員的互動，激盪出解決問題的方案，有利於在危機之中，找到轉機與生機。