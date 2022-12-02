陸各地鬆綁防控…遼寧錦州堅持「動態清零」：放棄太可惜！

▲遼寧錦州繼續堅守「動態清零」。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

遼寧錦州市新冠肺炎疫情防控指揮部1日發佈《關於當前疫情防控措施的幾點考慮》，文中提到，在短期內就可以實現「動態清零」的情況下，不應當放棄近十天以來的努力，能清零而不清零，實在是太可惜了！不過，1天後，官方就改口宣布，自12月2日6時起，全市主城區（除各區公佈的局部高風險區域外）有序恢復生產生活秩序。

遼寧錦州1日發布發文稱，近一兩天，國內個別城市做出了疫情防控措施的一些調整。「11·21」聚集性疫情發生以來，在全市上下的共同努力下，11月28日已出現拐點，風險管控區內的新增感染者數量連日下降，三天來已陸續放開多個風險管控區域的有序流動。只要繼續將已經採取的措施再堅持數日，即可取得全面勝利，「我們的預計是到本周末，可以逐步放開大部分風險管控區域的有序流動，到下周一，除最晚出現新增感染者的少數高風險區域，將全面恢復正常生產生活。」

通報強調，「在短期內就可以實現『動態清零』的情況下，不應當放棄近十天以來的努力。我們這些天實施的相關管控措施都是依據『第九版』、『二十條』做出的具體安排，如果現在放棄了這些已經見到突出成效的措施，可以預見，沒有清除掉的病毒一定會一傳十、十傳百地蔓延起來。能清零而不清零，實在是太可惜了！」

通報認為，不管新冠病毒的毒性減沒減弱，重症率和死亡率如何，後遺症有多少，但它畢竟是病毒感染，「不得總比得了好」；按照專家們的分析判斷，新冠病毒的致病性在逐步減弱，所以「越往後，越安全」，「我們沒有必要在可以清零、可以不形成大面積感染的情況下放棄防守。」通報決定，鞏固十天辛苦換來的成果，再繼續堅守幾日，實現「動態清零」，風險更小地恢復正常生產生活。

遼寧省衛健委2日通報，新增本土陽性感染者556例，其中新增本土確診病例43例（瀋陽市30例，大連市1例，撫順市3例，本溪市1例，阜新市2例，鐵嶺市2例，盤錦市4例）；新增本土無症狀感染者513例（瀋陽市193例，大連市137例，鞍山市8例，撫順市21例，本溪市13例，丹東市11例，錦州市25例，營口市18例，阜新市24例，遼陽市7例，鐵嶺市12例，朝陽市15例，盤錦市15例，葫蘆島市14例）。

不過，在發文1天後，12月2日凌晨，錦州市發布通告稱，經過全市上下共同努力，本輪疫情處置工作取得了階段性成果，市指揮部決定自12月2日6時起，全市主城區（除各區公佈的局部高風險區域外）有序恢復生產生活秩序。