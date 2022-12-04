撤核酸檢測站引發民怨　北京急轉彎「又重新恢復」

▲北京撤除核酸檢測站，沒想到引發民怨。（圖／路透社）



文／中央社

中國防疫措施鬆綁後，北京市1週以來大舉撤除社會面核酸檢測站，造成民眾大排長龍怨氣沖天後，今天起又迅速恢復這些檢測站，試圖平息彌漫全市的強大民怨。

事實上，石家莊、廣州先前也因貿然撤除社會面核酸檢測點，引發民眾強烈抱怨。而北京市此舉則步入了上述兩地的後塵。11月下旬以來，原本在北京遍布街頭的社會面核酸檢測站，不是關閉停業，就是縮短檢測時間。

取而代之的是遷往各社區內、僅供在地居民檢測的非社會面檢測站，且縮短檢測時間，當時已引起不少上班族的抱怨。約自12月1日起，僅存的社會面檢測站及不少社區檢測站不但也被關閉，不少空置的檢測亭更被機具吊離原址，一度成為中國網路的熱門梗圖。

但這也讓許多北京人赫然發現，身旁15分鐘步行範圍內居然已經沒有一座核酸檢測亭。許多北京民眾反映，2至3日這兩天，他們急著在市內尋找還開門的核酸檢測點。

有人因此強行進入其他社區做核酸，與保全人員及居民發生衝突。許多人則是轉往別的行政區，湧向少數還開門的檢測點。更有人排隊超過了2小時，卻被告知檢測時間已過，留下大批錯愕且憤怒的向隅民眾。

北京民眾普遍指出，儘管公車、地鐵、醫院不再查驗核酸陰性證明，但眾多的如辦公樓、大型商場、一般商店、公園等地仍須查驗核酸陰性證明，驟然撤除核酸檢測站完全脫離實際，反而讓民眾對防疫鬆綁產生質疑。

在強大民怨下，北京各居委會昨晚至今早陸續通知住戶，原被撤除的核酸檢測點重新開放，同時撤消1週來設置在社區內的檢測點，排隊潮才告紓解。