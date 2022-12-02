大陸日增近3.5萬例！　重慶、深圳公告「取消區域全員核酸」

▲大陸多地鬆綁防疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸衛健委2日通報，新增確診本土病例4233例、新增本土無症狀感染者3萬539例，合計為3萬4772例。新增案例仍多集中在重慶、廣東、北京、山西與四川等地。在大陸官方「快封快解」新政策之下，不少地區已經鬆綁防疫，重慶市和深圳市宣佈取消區域全員核酸。

據《極目新聞》報導，12月1日，在重慶市第155場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會上，重慶市衛生健康委副主任李畔表示，重慶市的核酸檢測按照第九版防控方案和二十條措施的相關要求，對集中隔離人員、居家隔離人員，對高風險區以及重點人群按照相應的規定開展相應頻次的核酸檢測，不再按行政區域開展全員核酸檢測，不隨意擴大核酸檢測的範圍。為了方便群眾核酸檢測，在高風險區以外的地方繼續設置常態化核酸採樣點，滿足群眾願檢盡檢的需求。

11月30日，深圳市召開疫情防控新聞發佈會。深圳市衛生健康委二級巡視員林漢城在發佈會提到，深圳將進一步優化防控措施。在科學開展核酸檢測方面，深圳按照《第九版防控方案》和進一步優化疫情防控「二十條」措施要求，對風險崗位、重點人員開展核酸檢測，不得擴大核酸檢測範圍，一般不按行政區域開展全員核酸檢測。

據不完全統計，截至11月14日，海南省三亞市、陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、安徽省太湖縣、上海市、廣東中山坦洲鎮、吉林省延吉市、安徽省合肥市、吉林省長白山保護開發區、吉林通化山城鎮等多地都已積極調整，宣佈取消區域全員核酸檢測。