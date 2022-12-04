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滷肉飯筍絲飛進特斯拉！車主沒關窗超慘　聯結車駕駛亂丟拒賠挨告

記者張君豪／台北報導

台北市一名特斯拉車主11月8日晚間開車行經大安區和平東路六張犁一帶，與一輛大型聯結車會車後，聯結車駕駛呂男（31歲）因在駕駛座吃完便當，順手把吃剩的滷肉飯、筍絲等湯水紙盒往車窗外扔，卻不偏不倚飛入謝男所駕駛的特斯拉車內，特斯拉駕駛謝男本來要往台北市區，氣得返家到住家附近的文山一警分局萬芳所報案，警方一度協調聯結車駕駛呂男到案，但呂男拒絕，謝姓車主提出毀損罪告訴。

▲特斯拉車主僅因會車，對向聯結車駕駛亂丟垃圾無辜遭波擊，只能無奈報警求助 。（圖／記者張君豪翻攝）

▲特斯拉車主會車時，遭對向聯結車駕駛亂丟垃圾波及，只能無奈報警求助 。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

▲特斯拉車主僅因會車，對向聯結車駕駛亂丟垃圾無辜遭波擊，只能無奈報警求助 。（圖／記者張君豪翻攝）

謝男11月8日晚間6時許開特斯拉轎車，從文山區和平東路往大安區行駛，行經六張犁和平東路三段時與一輛聯結車會車，結果車窗未關的他發現車內遍布魯肉飯殘渣、筍絲油湯，謝男不滿愛車遭丟擲食物殘渣穢物，氣得開車返回住處旁的萬芳所報案提告毀損。

▲特斯拉車主僅因會車，對向聯結車駕駛亂丟垃圾無辜遭波擊，只能無奈報警求助 。（圖／記者張君豪翻攝）

文山一警方表示：謝民當時駕車在轄內與聯結車會車，後座飛入食物殘渣，經調閱監視器、行車記錄器後，連絡呂姓聯結車司機，雙方自行調解，謝男花費5000餘元找汽車美容業者進行內裝清潔，但呂姓聯結車司機不願賠償，警方證實謝男已提出毀損告訴，萬芳所依單一窗口受理，並依規定轉給轄區進行後續偵處。

▲特斯拉車主僅因會車，對向聯結車駕駛亂丟垃圾無辜遭波擊，只能無奈報警求助 。（圖／記者張君豪翻攝）

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