臉書「1致命傷」被罵爆！　鄉民卻見IG也變了：早晚要下去

▲為何年輕人比較喜歡用IG？（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人都有FB、IG帳號，不過就有網友表示，他發現年輕人好像比較少用FB了，為什麼臉書貌似快被IG取代了呢？貼文曝光後，網友點出FB的一大致命傷，直言「被弄壞了」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「為什麼FB幾乎被IG取代了」為題發文，提到年輕人、40歲以下的用戶，好像漸漸不開FB了，取而代之的則是IG。根據他的觀察，FB現在大多是政治人物、年紀稍大的民眾在用，為何年輕人多用IG而不用FB？

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貼文曝光後，有網友點出不用FB的原因，「垃圾廣告太多，演算法改變」、「廣告太多，大多數人都用真名，不敢亂留言」、「垃圾廣告太多，也有假帳號問題」、「被廣告弄壞」、「硬塞超多廣告，且超高比例的詐騙廣告」、「一堆詐騙廣告誰敢用啊」、「FB廣告超多」、「一堆詐騙廣告也沒在管」、「認真說，廣告太多才是主因」。

▲網友覺得臉書的廣告實在太多。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

還有網友感嘆IG的廣告也越來越多，「（FB）假帳號、詐騙、廣告太多，都看不到真正認識的親友發的內容，不過IG也差不多了」、「IG廣告也變多了，以前限動一次只有1個廣告，現在一次2個，每個還3段」、「IG也快同樣下場了吧」、「（FB）廣告太多啦！但IG現在也是超多廣告，早晚要下去」。

另有網友表示，「社會新聞看臉書，年輕肉體看IG」、「IG都比FB直觀，好用很多啊」、「IG是朋友圈，FB是粉絲專頁和社團」、「IG比較注重隱私」、「你老了，新一輩都用TikTok」。

▲IG可以設定「最愛清單」。（資料照／翻攝自IG）

針對廣告太多，其實IG先前有推出「建立最愛」的功能。若有設定「最愛清單」，用戶在查看動態頁面前，可以先將「追蹤中」改設定為「最愛」，這樣一來，便能過濾掉一些廣告和推薦內容。

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