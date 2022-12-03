市長競選團隊已協助輔選！　蔣萬安高喊：支持王鴻薇就是支持我

▲台北市長當選人蔣萬安出席國民黨台北市黨部感恩茶會。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨昨日徵召台北市議員王鴻薇參選台北市第三選區立委補選，今（3）日王鴻薇出席由國民黨台北市黨部舉辦的選後台北市感恩茶會。王鴻薇致詞時表示，國民黨籍台北市長當選人蔣萬安競選團隊已協助輔選，並高喊「勇於承擔這一席，我不委屈！」蔣萬安則呼籲，「支持王鴻薇，就是支持蔣萬安」。

王鴻薇表示，蔣萬安今天早上已親自主持團隊選戰會議，讓蔣團隊協助她，相信在大家陪伴支持下，她有信心可以勝利，拜託大家再打一次勝仗。王鴻薇也坦言，通常補選投票率偏低，這次蔣萬安選戰又打這麼漂亮，國民黨在縣市長選戰也取得重大勝利，民進黨一定會傾全黨之力打北市第三選區立委補選，所以這場選舉每一票都很重要、珍貴，「拜託大家幫助王鴻薇」。

蔣萬安指出，這一席立委是他原本立委選區，而王鴻薇是他心中最適合接替進入立法院的未來立委人選，這場選戰不只是中山、松山區的事，呼籲全台北市藍營基層都要齊心協力，「支持王鴻薇，也是支持蔣萬安」。

蔣萬安強調，這席立委補選選戰只剩下35天，這麼短的時間的選戰，全黨都要繼九合一選舉之後再次上緊發條，打贏這場延長賽，1月8日補選投票才是台北市長選戰真正戰役結果，拜託大家全力以赴送王鴻薇進立法院。