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北韓少年「賣韓劇」就被公開處死　執法機構：散佈思想不純出版物

▲▼《魷魚遊戲》劇組艾美獎紅毯，李政宰、朴海秀、鄭好娟、吳永洙。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓驚傳少年賣韓劇就被公開處死。圖為《魷魚遊戲》劇組艾美獎紅毯照。（圖／達志影像／美聯社）

記者林彥臣／綜合報導

北韓驚傳用「行刑隊」公開處決了3名大約16～17歲青少年，其中2名的罪名是因為觀看和傳播南韓電影，另1名則是謀殺了他的繼母。執法機構已下令，那些被控擁有或散佈思想不純影音與出版物的人，必須迅速受到審判。

根據《自由亞洲電台》報導，消息人士透露，那些觀看或傳播南韓電影和戲劇的人，以及那些以謀殺他人擾亂社會秩序的人，將不會被原諒，將被判處最高刑罰「死刑」。

消息人士指出，今年10月中國邊境的惠山市（Hyesan）居民，集合到一處機場的跑道上，觀看行刑過程以儆效尤。

近年來，南韓和西方電影、音樂和電視節目，通過易於隱藏的USB和SD卡在整個北韓傳播，走私者將這些媒體從中國帶入北韓，然後在人與人之間散播，官方越來越擔心被視為「頹廢和反革命」的南韓文化會影響其年輕人。

消息人士稱，被抓到觀看外國電影的公民，將被送往「紀律勞動中心」如果再被抓到，他們將和父母一起被勞改5年，必須為教育孩子不當承擔責任。

消息人士透露，儘管為根除反動思想和文化而進行了嚴密的控制和鎮壓，但仍然有年輕人偷偷看南韓電影，所以現在當局正在藉由公開處決，實施恐怖統治。

消息人士指出，執法機構已下令，那些被控擁有或散佈思想不純影音與出版物的人「必須迅速受到審判」，未來出現公開處決的可能性，可能比以往任何時候都高。

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