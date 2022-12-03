21歲女詭遭割喉重傷！前男友車停500m外　滿身血倒駕駛座

▲21歲女學生疑似遭到前男友割喉。（示意圖／翻攝自免費圖庫PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本福岡縣春日市一名就讀專門學校的女學生3日被發現頸部遭砍、意識模糊地倒在路邊，然而警方在距離她昏倒的500公尺遠處，又發現一輛汽車，裡頭有一名男子同樣也是滿身是血地倒在駕駛座。經調查，男子為女子的前男友，而女方早已多次通報警方遭到前男友騷擾，且獲得保護令。警方目前已經根據殺人未遂嫌疑立案調查。

根據《日本放送協會》報導，消防當局3日凌晨接獲一名女性通報稱，自己脖子遭砍。警消接獲通報後，隨即趕往現場，並在春日市春日原東町的路邊發現一名女性滿身是血倒地。警方指出，21歲的被害女子正在就讀專門學校，而她被發現時，因為傷勢嚴重意識模糊。救護人員隨即將被害女子送往醫院搶救。院方在治療過程中，發現頸部等全身多處遭砍，而她隨後失去意識，目前仍未脫離險境。

警方表示，在接獲被害人電話通報的數分鐘後，一名男子被發現在距離被害人500公尺遠處，全身是血倒在車子內。該輛小客車疑似衝撞圍欄，車頭嚴重損毀，男子則是失去意識、傷勢嚴重。經調查，該名男子為女學生的前男友，男子疑似不滿被提分手，才會做出攻擊舉動。

警方指出，被害女子2月起就已經多次因為與男方爭吵通報警察。兩人分手後，男子仍不甘心，不斷騷擾對方，最終被依跟騷法限制不得向女方打電話與傳簡訊。除此之外，警方還搜索了男子的住家，沒想到仍然沒能阻止悲劇發生。

此案目前暫時定調為殺人未遂，不過詳細案情仍需等待兩人清醒後才能釐清。

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