4個天然健康品牌：從飲食到美妝保健，享受舒適自在的漢方新生活

文／女子學

中醫世界極其奇妙，不同於對症下藥的西方醫學，中醫講求的是全身性的健康準則，不單單只針對疾病、症狀投以治療，而是回溯到個人生活、飲食習慣，再加以推敲，給予最適合當下的調理。

漢方，在日文意為「中藥」，於中文字上則多了一層「解方」概念——運用中醫智慧、天然藥材，陪伴我們體驗日常的每一刻。隨著大眾的養生觀念抬頭，對「漢方」兩個字，早已跳脫黝黑、苦澀、銀髮族專用的刻板印象，反倒是多元、多變，且得以應用於不同的日用品上。

嚴冬將至，特別精選4個漢方品牌，從飲食到保健、再到保養和日常防護，可見漢方的精髓應用，早已存在於生活中的各個角落！

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▲上醫養生堂的開袋即食系列。（圖／上醫養生堂 官網，下同）



1.飲食／上醫養生堂

中醫聖典《黃帝內經》曾提及：「上醫治未病。」意指醫術高明的醫生並非治病，而是在疾病發生前能幫助患者防範未然、預防保健，遠離生病危機，上醫養生堂的誕生，便是遵循在此理念下：忠於漢方養生智慧，秉持健康、無添加的品質控管，開發美味健康的食品及用品。

熱銷的開袋即食系列有兩款不同口味的四神湯：四神湯軟骨、麻油猴菇四神湯，同時造福蔬食與葷食的朋友。上醫嚴選漢方配方調配出味香濃醇的藥膳湯頭，添加加拿大豬軟骨及猴頭菇豐富四神湯的營養價值；而四神湯平補的特性，能促進秋冬代謝、調養體質，不論當點心或正餐都合適，隨時補充全家人的體力。

另外，時序入冬，除了做好禦寒準備，打造健康好體質也很重要！上醫推出的「漢方正益茶」為天然的漢方草本茶飲，添加魚腥草、紫蘇、桑葉、黃耆、薄荷、菊花等十種配方，帶來全方面的保健調理，簡單沖泡、味道甘醇，時時為身體補充正能量。

▲韓國熱門洗髮品牌—呂 Ryo，朴信惠也愛用。（圖／IG@ssinz7）



2.洗髮／呂 Ryo

來自韓國熱門洗髮品牌——呂 Ryo，品牌秉持「亮麗秀髮，始於健康頭皮」的原則，強調若想擁有美麗的頭髮，重點在於基底的頭皮養護，因此特別以5大韓方成分，針對不同頭皮類型，推出季節性修護和頭皮調理相關用品，滿足不同族群的需求。

和呂形影不離的「高麗人蔘」，是耳熟能詳的漢方藥材，藉由品牌長期的研究，發現人蔘中的皂甘有防止落髮的功效，並可強化髮根，使頭髮健康生長。除了人蔘，其他如促進生長分子、抑制頭皮有害活性的黃芩，和緩解頭皮敏感、保護髮根的甘草，也都是漢方調理的關鍵角色。

▲草本手工皂起家的阿原，以「台灣青草」為概念。（圖／阿原 粉專）



3.日常防護／阿原

由草本手工皂起家的阿原，以「台灣青草」為概念，融合東方養生思維，將青草精油加以運用，陸續開創身體、臉部、口腔、家事等用品，讓自然、舒暢的無害原料，走進你我的生活。

將近3年的時間，我們齊身對抗病毒，隨時隨地戴好口罩、勤洗手，保護自己也保護身邊的人！阿原商品中的「身系列」，推出以艾草、檸檬香茅為底的洗手液，天然植物萃取，洗後維持保濕不乾燥。而主打隨身攜帶的洗手水，清新草本香氣療癒紓壓，讓我們遠離病毒的威脅。

▲台灣獨創中醫美保養品牌「肌本職」。（圖／肌本職 官網）



4.保養／肌本職

每逢秋冬來臨，皮膚很容易出現乾癢、泛紅等問題，即使擦了乳液、各類保養品，不適的情況還是反覆發生。台灣獨創中醫美保養品牌「肌本職」，正是致力於肌膚問題的改善。

秉持中醫「治本」的觀念，選用典籍記載的東方草本原料製成，不添加任何香精、酒精、防腐劑，並透過SGS認證，增加品牌公信力。肌本職主要商品含撫紋透亮的滋養修護系列，以及青黛萬用修復霜和高效修復油 ：前者以人蔘、紅花為基底，後者以青黛精萃、靛玉紅為專利，運用草本漢方智慧，預防反覆的肌膚敏感問題，持續維持好氣色，滿足消費者「 內外兼穩 」的需求 ！

天然、清新、舒暢，是多數人對漢方所持有的感受，且事實也正是如此。無論是外在的呵護，抑或是體內的保養調理，都可以從漢方身上獲得幫助或陪伴！日常生活中，透過不同的品牌深入漢方、理解漢方、使用漢方，每一天也能更輕鬆與健康！

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