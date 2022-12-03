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鄭文燦論文抄襲被撤學位 　游盈隆：打翻蔡英文總統權力佈局

▲桃園市長鄭文燦選後沉寂三天後今（30）日出席市政會議後接受媒體聯訪。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者崔至雲／台北報導

桃園市長鄭文燦台大碩士論文遭台大認定抄襲，撤銷碩士學位。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書指出，連串的論文門事件，已將民進黨推入「哈姆雷特情境」；成為衝擊選後台灣政局的超級變數，重重打翻蔡英文總統整盤權力佈局，影響之深遠非一般人能想像。

游盈隆提到，2日一早，媒體圈就傳出鄭文燦出事了，台大認定他論文抄襲而撤銷碩士學位，傍晚身為當事人的他證實這件事，並發聲明做出五點回應。這件事在選後不到一個禮拜發生，成為衝擊選後台灣政局的超級變數，重重打翻蔡英文總統整盤權力佈局，影響之深遠非一般人能想像。

至於這件事到底有沒有政治因素介入？游盈隆認為，某種「微妙的政治因果」或許無法排除，但根源仍須回歸個人論文寫作和學術誠信（Academic integrity)的基本問題。站在大學及研究機構立場，捍衛學術誠信的基本倫理道德是必要的，因為那是基本遊戲規則的一部份，不那麼做，大學及研究機構都將淪為社會亂源，完全沒有存在的意義和價值。

游盈隆直言，當政治人物涉及論文抄襲的質疑，且被證實為真，那就是不折不扣的醜聞，再怎麼澄清道歉都沒有用，那是個人嚴重的道德和人格瑕疵，公信力隨之蕩然無存，未來出任任何公職都將受到社會嚴厲的質疑。前新竹市長林智堅的遭遇就是最好的例子。

游盈隆示警，當黨內政治人物陸續出現類似問題，一個比一個大咖，而且可預見的未來還有許多未爆彈，這對黨的形象已造成嚴重傷害，甚至構成黨生存發展危機。民進黨該如何做出適當的、社會可接受的處置與回應，至關重要。因為這是比黑金還嚴重的問題。

游盈隆強調，四百年前英國大文豪莎士比亞說「生存或毀滅，正是那個問題」（To be or not to be，that is the question)，這是哈姆雷特情境。而連串的論文門事件，已將民進黨推入「哈姆雷特情境」，如何脫困而出？社會都在看。
 

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