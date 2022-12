鄭文燦論文抄襲被撤學位 　游盈隆：打翻蔡英文總統權力佈局

▲桃園市長鄭文燦。(圖/記者沈繼昌翻攝)



記者崔至雲/台北報導

桃園市長鄭文燦台大碩士論文遭台大認定抄襲,撤銷碩士學位。對此,台灣民意基金會董事長游盈隆今在臉書指出,連串的論文門事件,已將民進黨推入「哈姆雷特情境」;成為衝擊選後台灣政局的超級變數,重重打翻蔡英文總統整盤權力佈局,影響之深遠非一般人能想像。

游盈隆提到,2日一早,媒體圈就傳出鄭文燦出事了,台大認定他論文抄襲而撤銷碩士學位,傍晚身為當事人的他證實這件事,並發聲明做出五點回應。這件事在選後不到一個禮拜發生,成為衝擊選後台灣政局的超級變數,重重打翻蔡英文總統整盤權力佈局,影響之深遠非一般人能想像。

至於這件事到底有沒有政治因素介入?游盈隆認為,某種「微妙的政治因果」或許無法排除,但根源仍須回歸個人論文寫作和學術誠信(Academic integrity)的基本問題。站在大學及研究機構立場,捍衛學術誠信的基本倫理道德是必要的,因為那是基本遊戲規則的一部份,不那麼做,大學及研究機構都將淪為社會亂源,完全沒有存在的意義和價值。

游盈隆直言,當政治人物涉及論文抄襲的質疑,且被證實為真,那就是不折不扣的醜聞,再怎麼澄清道歉都沒有用,那是個人嚴重的道德和人格瑕疵,公信力隨之蕩然無存,未來出任任何公職都將受到社會嚴厲的質疑。前新竹市長林智堅的遭遇就是最好的例子。

游盈隆示警,當黨內政治人物陸續出現類似問題,一個比一個大咖,而且可預見的未來還有許多未爆彈,這對黨的形象已造成嚴重傷害,甚至構成黨生存發展危機。民進黨該如何做出適當的、社會可接受的處置與回應,至關重要。因為這是比黑金還嚴重的問題。

游盈隆強調,四百年前英國大文豪莎士比亞說「生存或毀滅,正是那個問題」(To be or not to be,that is the question),這是哈姆雷特情境。而連串的論文門事件,已將民進黨推入「哈姆雷特情境」,如何脫困而出?社會都在看。