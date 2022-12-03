原能會主委涉「選妃女秘書」性騷　跨黨派9立委聯名要求停職調查

▲原能會主委謝曉星。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院原子能委員會主委謝曉星被爆出職場性騷，不僅上班找女祕書喝咖啡，還言語霸凌下屬，行政院也成立對此小組，對其行為，跨黨派9位立委3日發聲明指出，調查期間謝曉星並未暫離職位，可能影響下屬調查意願、左右調查結果，因此他們聯名要求謝曉星即刻請假，且行政院調查小組應自謝曉星請假後重啟調查。

原能會主委謝曉星遭指控對秘書性騷擾，上班時間帶女秘書上咖啡廳等，遭媒體追問是否不妥，謝曉星日前回應：「我不認為」、「一切都是為了公務，我覺得沒有什麼。」他強調，做為一位機要秘要，不僅是機要，還有秘書，機要有貼身性質，秘書則有秘書相關工作。」他表示經過此事，以後會更慎重謹慎，目前靜待調查。

對於相關爭議，立法委員林宜瑾、范雲、王婉諭、洪申翰、林楚茵、林靜儀、吳思瑤、何欣純、陳秀寶聲明指出，行政院調查小組調查期間，謝曉星並未暫時請假離開職位，恐「因其與下屬權力之不對等關係，影響下屬於接受調查期間的表達意願，進而左右調查結果。」要求謝曉星即刻請假，且行政院調查小組應自謝曉星請假後重啟調查。

立法委員林宜瑾、范雲、王婉諭、洪申翰、林楚茵、林靜儀、吳思瑤、何欣純、陳秀寶也發表聯合聲明，全文如下：

《性別工作平等法》第13條揭示，雇主於知悉性騷擾情形時，應採取立即有效之糾正及補救措施。然原能會主任委員謝曉星所涉性騷擾案件有其特殊性，如不立即暫停其主委職務，恐有影響調查結果之嫌。

原能會主委謝曉星，身為該機關之最高主管，原應防治職場性騷擾，卻遭控為性騷擾行為人。如此情況，不但無法期待其自詔己罪，亦恐因其與下屬權力之不對等關係，影響下屬於接受調查期間的表達意願，進而左右調查結果。

吾等立法委員嚴正要求，原能會主委謝曉星應立即暫停主委職務，且性騷擾案之調查應自其請假日起重新啟動。

綜上所述，兩大要求如下：

（一）原能會主委謝曉星立即請假

（二）性騷擾案件調查自原能會主委謝曉星請假日起重新啟動