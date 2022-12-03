「前有林智堅後有鄭文燦」　趙少康：蔡英文應立刻開除陳明通

▲中廣董事長趙少康。（圖／趙少康辦公室提供）

記者詹宜庭／台北報導

前新竹市長林智堅因論文抄襲，被台大國發所與中華大學撤銷碩士學位，而桃園市長鄭文燦昨日也坦承，其碩士論文涉及抄襲遭台大撤銷學位。對於林智堅與鄭文燦兩人指導教授皆為國安局長陳明通，中廣董事長趙少康痛批，「前有林智堅，後有鄭文燦」，正因陳明通過去的放水導致民進黨潰堤，要求總統蔡英文立刻開除他。

趙少康3日表示，鄭文燦大學學歷很好，多一個台大國發所碩士學位其實沒有太大加分，但當時公務繁忙的鄭文燦，怎麼可能有時間唸書？除非很容易就獲得學位，不拿白不拿。趙少康認為，鄭文燦之所以會到台大國發所攻讀碩士，是因為陳明通在台大國發所任教，他知道只要陳明通會放水，碩士學位唾手可得。

趙少康批評，民進黨九合一選舉大敗，破口就從林智堅論文抄襲案開始，現在又禍延可能擔任民進黨主席或行政院長的鄭文燦，始作俑者正是陳明通，正因陳明通過去的放水導致民進黨潰堤。趙少康怒斥，陳明通的放水等於是幫學生作弊，「俗話說嚴師出高徒，但不要說嚴師，陳明通連當老師的資格都沒有，像他這種輕賤濫授台大研究所學位的行為，不僅是台大之恥、士林之恥，更是民進黨之恥。」

趙少康也質疑，「若不是陳明通綠營國師名號在民進黨內廣為流傳，否則怎麼會有那麼多綠營政治人物投身在陳明通門下？如果不是陳教授，會有陳局長可幹嗎？」，喊話蔡英文趕快開除陳明通，「不開除難道還要陳明通繼續在國安局『戰清白』？」

「前有林智堅，後有鄭文燦」，趙少康表示，台大應該將陳明通所指導的173位碩、博士生論文用電腦篩檢及比對，看有沒有對外抄襲或兩兩抄襲的現象，「我不相信陳明通門下只幹了這一件！」