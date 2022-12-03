蔡適應被撤銷學位將提申訴　北大：15日內提出「依規定審理」

▲蔡適應因為論文抄襲被北大撤銷博士學位，將提出申訴，北大則表示，將依規定審理。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨抄襲事件連環爆！民進黨立委蔡適應就讀台北大學都市計畫研究所的論文遭爆抄襲，北大昨（2日）完成審查，蔡適應今（3日）稍早發表聲明知悉被撤銷博士學位，表示尊重審查結果，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴，北大則回應，當事人若有異議，得在收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由提出申訴，校方將依規定審理。

民進黨政治人物因論文抄襲被撤銷學位事件接二連三，繼前新竹市長林智堅抄襲被撤銷學位，以及桃園市長鄭文燦昨天因為論文抄襲被台大撤銷碩士學位後，蔡適應就讀北大都市計畫研究所的博士論文遭爆抄襲，北大受理檢舉後成立審定委員會，昨天已完成審查，並將結果寄送給檢舉人、被檢舉人。

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蔡適應稍早已知悉撤銷博士學位，在臉書發表五點聲明，表示尊重審查結果，針對博士論文本文部份附註漏列，及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果，並將依法提出申訴。

北大則表示，對於蔡適應博士論文審定結果一案，校方業完成審定，並通知當事人審定結果。若當事人有異議，得在收受通知後15日內，以書面列舉具體事實及理由向本校提出申訴，將依規定審理。