同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

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同為論文抄襲案！蔡正元轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

▲桃園市長鄭文燦今（2）日出席位於龜山區的「中華郵政物流園區」落成典禮，媒體詢問台大審查其碩士論文結果是否出爐時，卻避談離去。（圖／市府提供）

▲桃園市長鄭文燦。（圖／市府提供）

記者詹宜庭／台北報導

桃園市長鄭文燦昨日因論文抄襲遭台大國發所撤銷學位，事件爆發數小時後他發布道歉聲明，說明自己對於論文的瑕疵感到抱歉。對此，前國民黨立委蔡正元3日表示，雖然他的道歉聲明避重就輕，但總是有道歉的態度，是很好的示範「值得讚許」，反觀前新竹市長林智堅的論文抄襲案，他不僅死不認錯，還要到教育部提起訴願，痛批「草包！」

新黨桃園市議員候選人游智彬等人，日前召開記者會，指控鄭文燦就讀台大國發碩士在職專班撰寫的碩士論文《中國基層選舉演變之分析─尋找民主發展的動力》，引用資料中國大陸為主，雖然以台灣查詢系統比對查不出抄襲，但透過中國大陸重查與系統比對後，則顯示出有超過3成抄襲；因此，游智彬等人便向台大檢舉鄭文燦抄襲。

對於審查結果，鄭文燦昨日回應，目前已經收到台大通知，指2011年就讀台大國發所碩士在職專班碩士論文檢舉案，經過台大社科院學倫會審議後，以嚴謹學術論文規範認定有涉及抄襲而撤銷其碩士學位。隨後更發布聲明，表示自己對於論文內的瑕疵感到抱歉。

針對鄭文燦的道歉聲明，蔡正元3日表示，雖然他的道歉聲明避重就輕，只提到注釋不齊全，未正面回應內文抄襲超過30%，但總是有道歉的態度，是很好的示範「值得讚許」。

蔡正元也認為，雖然鄭文燦為論文抄襲道歉，可能阻礙了競選民進黨主席的機會，但以鄭文燦的能力，以及他對民進黨的忠誠度來看，這次的道歉有利於未來的東山再起。反觀其他人，例如農委會主委陳吉仲，他所承包的政府研究專案研究報告也被高雄市議員白喬茵揭發抄襲，但他卻躲著不敢回應，「鄭文燦比陳吉仲強多了。」

至於林智堅日前也被台大國發所、中華大學認定論文抄襲而撤銷其碩士學位，蔡正元指出，與鄭文燦論文案相較之下，林智堅不僅死不認錯，還要到教育部提起訴願，痛批「真的有夠草包，缺角沒藥醫了！」

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