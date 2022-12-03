　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

▲▼蔡適應博士學位遭撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）

▲蔡適應博士學位遭撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）

記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

民進黨立委蔡適應今年競選基隆市長期間，被爆其國立台北大學博士論文涉嫌抄襲，昨（2）日台北大學審查結果出爐，也將結果寄送給蔡適應，得到撤銷博士學位的結論，蔡適應今（3）日由服務處主任林明智代發聲明表示深切反思中，本人聲明如下：

針對國立台北大學學倫會博士論文案說明［尊重審查結果，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴］

雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉，撤銷博士學位乙事。對本人而言：針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。但有以下幾點心情分享：

1.本人花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。

2.學倫會審查過程中，我也親自列席說明論文撰寫過程，也對於論文部份引註漏列表達致歉及願意補正之意。但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果，部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

3.本人尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意。惟為維護我的權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

4.當年本人報考台北大學都市計劃研究所的初衷：乃是在擔任市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。在博士班研習過程中確實學習到許多都市發展與城鄉規劃的專業知識，並運用到後續公共服務過程中。我深深感謝母校老師的栽培與指導。

5.最後，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託，並感謝各方關心與指教。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
大腸癌「8徵兆」曝！　醫：有症狀都已中晚期
離譜超載！小客車酒駕撞護欄　警一看傻眼「車上擠10人」
普丁爆「慘摔7階」屁股撞地！　醫嚇到：全洩出來
快訊／民宅惡火！　3姊弟搶救不治
爆「當紅YTR」接民進黨標案！　館長：幾千、幾百萬在發
兄弟封王遊行台北更狂！　20萬象迷擠爆市府廣場
北韓「200kg國有黃金」半路被搶！　全境進入緊急狀態

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量張欣怡回應了

快訊／蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

原能會主委涉「選妃女秘書」性騷　跨黨派9立委聯名要求停職調查

幫忙喬桃園市府「小內閣」？　朱立倫斥：今天是選後第一次見張善政

鄭文燦論文抄襲被撤學位 　游盈隆：打翻蔡英文總統權力佈局

朱立倫重話勸進王鴻薇　堅持「對的人」：全北市選民會認同

秦慧珠怨「當了24小時備援投手」　朱立倫：從頭到尾都認定王鴻薇

蔣萬安下周啟動市政交接　柯文哲建議：要先確定頭是誰

朱立倫批鄭文燦論文抄襲「很丟臉」　點名蔡英文：過去瞎挺應道歉

秦慧珠怨「當24小時備援投手」　王鴻薇急致電：真的非常抱歉

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

老公變「空氣魔術」整妻　她全程皺眉手不自覺配合

蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量張欣怡回應了

快訊／蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

原能會主委涉「選妃女秘書」性騷　跨黨派9立委聯名要求停職調查

幫忙喬桃園市府「小內閣」？　朱立倫斥：今天是選後第一次見張善政

鄭文燦論文抄襲被撤學位 　游盈隆：打翻蔡英文總統權力佈局

朱立倫重話勸進王鴻薇　堅持「對的人」：全北市選民會認同

秦慧珠怨「當了24小時備援投手」　朱立倫：從頭到尾都認定王鴻薇

蔣萬安下周啟動市政交接　柯文哲建議：要先確定頭是誰

朱立倫批鄭文燦論文抄襲「很丟臉」　點名蔡英文：過去瞎挺應道歉

秦慧珠怨「當24小時備援投手」　王鴻薇急致電：真的非常抱歉

蔡適應北大博士學位遭撤銷　爆料者時代力量張欣怡回應了

同棟鄰居竟是賊！狂偷30件內褲　女嚇到「賣房搬家」求償租金

詹子賢今年仍有收穫　努力不怕沒有舞台

醉駕死傷案少6%　警政署籲業者規勸「勿酒駕」並提供代駕

美「抗中秘密武器」B-21首公開！匿蹤情蒐能力更強　最快明年首飛

美國宣布：將結束猴痘「公衛緊急狀態」　到期後不再延長

土耳其股市飆歷史新高　上漲80%居全球股市之冠

白目汪吵醒熟睡爸！　得逞後「轉身放屁」賊笑逃跑：被騙了哈哈

最離譜超載！駕駛酒駕撞護欄拒絕酒測　警一看傻眼「車上5大5小」

自小客雙黃線違規鬼切迴轉　機車猛力撞上「零件四散」人車倒地

音浪太強？朋友們KTV唱RAP紓壓　他飆高分貝「警報聲」在場全跪

政治熱門新聞

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

民進黨魁大黑馬！　大老力推「林飛帆」

蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

徐巧芯連6問：吳怡農「背後靈」仍是黃承國？

綠營大老揭「2024大選」夢幻名單　侯友宜未列入

同為論文抄襲案！他轟林智堅「草包」　讚鄭文燦「值得讚許」

鄭文燦論文爆抄襲　沈富雄：這事發生最難看

論文遭質疑槍手代寫　鄭文燦：是我寫的

館長合體黃國昌狂轟　陳明文回應

蔡適應博士論文審議完成！本人回應了

王鴻薇出戰立委補選！名嘴：最開心的是他

王鴻薇僵持15天點頭參選　沈富雄曝拒選下場

鄭文燦論文爆抄襲　柯文哲指「老師有問題」

更多熱門

相關新聞

蔡適應博士論文審議完成！本人回應了

蔡適應博士論文審議完成！本人回應了

民進黨立委蔡適應就讀北大都市計畫研究所的論文遭爆抄襲，北大受理檢舉後成立審定委員會，2日已完成審查、將結果寄送給檢舉人、被檢舉人。對此，蔡適應辦公室表示，目前尚未收到正式書函通知，一旦得知結果，會有正式回應。

蔡適應論文審議　北大已寄給當事人

蔡適應論文審議　北大已寄給當事人

民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅

民進黨大敗！執政縣市「4＋1」　指標縣市全滅

謝國樑翻轉基隆！帶愛妻致謝：最堅強後盾

謝國樑翻轉基隆！帶愛妻致謝：最堅強後盾

蔡適應發表敗選感言：我的努力不夠

蔡適應發表敗選感言：我的努力不夠

關鍵字：

蔡適應

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

命中帶財、最旺夫的3大星座女

麥當勞換「內用換飲料」！業者證實

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面