快訊／蔡適應北大博士學位遭撤銷　臉書5點聲明回應了

▲蔡適應博士學位遭撤銷。（圖／翻攝蔡適應臉書）



記者郭世賢、蔡怡萍／基隆報導

民進黨立委蔡適應今年競選基隆市長期間，被爆其國立台北大學博士論文涉嫌抄襲，昨（2）日台北大學審查結果出爐，也將結果寄送給蔡適應，得到撤銷博士學位的結論，蔡適應今（3）日由服務處主任林明智代發聲明表示深切反思中，本人聲明如下：

針對國立台北大學學倫會博士論文案說明［尊重審查結果，向師長及母校再次表達歉意，並依法提出申訴］

雖尚未接獲台北大學學倫會通知書，但已經知悉，撤銷博士學位乙事。對本人而言：針對博士論文本文部份附註漏列及對師長與母校造成的困擾再次深表歉意，也尊重審議結果。但有以下幾點心情分享：

1.本人花費近10年完成博士論文，過程中包括田野調查等實證研究，且單一文獻雷同比對僅有2%，具備原創性。

2.學倫會審查過程中，我也親自列席說明論文撰寫過程，也對於論文部份引註漏列表達致歉及願意補正之意。但當時正值選戰激烈時間，或許報告仍不詳實或有簡略，以致審查結果，部份外審委員因本文有部分附註漏列，仍認定為抄襲且撤銷本人博士論文。

3.本人尊重學倫會審議結果，並對本文部份附註漏列再次表達歉意。惟為維護我的權益，將依法提出申訴，並提出相關補充意見。

4.當年本人報考台北大學都市計劃研究所的初衷：乃是在擔任市議員期間看到基隆的退步與停滯，深感都市計劃對於城市發展的重要性。在博士班研習過程中確實學習到許多都市發展與城鄉規劃的專業知識，並運用到後續公共服務過程中。我深深感謝母校老師的栽培與指導。

5.最後，未來會繼續戮力，不敢或忘選民所託，並感謝各方關心與指教。